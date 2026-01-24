Δεν πωλείται το κτίριο του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος, το υπουργείο Άμυνας διαψεύδει δημοσιεύματα

«Αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», επισημαίνουν οι πηγές