Δεν πωλείται το κτίριο του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος, το υπουργείο Άμυνας διαψεύδει δημοσιεύματα
Δεν πωλείται το κτίριο του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος, το υπουργείο Άμυνας διαψεύδει δημοσιεύματα
«Αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», επισημαίνουν οι πηγές
Τα δημοσιεύματα περί δήθεν «πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος», διαψεύδουν κατηγορηματικά πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
«Αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
«Αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα