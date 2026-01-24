Δεν πωλείται το κτίριο του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος, το υπουργείο Άμυνας διαψεύδει δημοσιεύματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολεμικό Ναυτικό Υπουργείο Άμυνας

Δεν πωλείται το κτίριο του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος, το υπουργείο Άμυνας διαψεύδει δημοσιεύματα

«Αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», επισημαίνουν οι πηγές

Τα δημοσιεύματα περί δήθεν «πώλησης του κτιρίου του Πολεμικού Ναυτικού στην Πλατεία Κλαυθμώνος», διαψεύδουν κατηγορηματικά πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως υπογραμμίζουν, τέτοιες αναφορές είναι κωμικές και ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.

«Αλοίμονο αν η εκάστοτε επίσκεψη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κτίριο που ανήκει στις Ένοπλες Δυνάμεις συνδυάζεται με σενάρια πώλησης», προσθέτουν οι ίδιες πηγές.
