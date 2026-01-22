Μαρινάκης: Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, θα γίνει νέα συνάντηση Μητσοτάκη με κτηνοτρόφους

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε λόγο για πλήρη κινητοποίηση των αρχών μετά τα ακραία φαινόμενα, ενώ επιβεβαίωσε ότι επίκειται νέα συνάντηση του πρωθυπουργού με τους κτηνοτρόφους για την ευλογιά και τα μέτρα στήριξης