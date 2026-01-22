Αρχίζει σήμερα το απόγευμα το προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εργασιών του τετραήμερου συνεδρίου





Το πρόγραμμα των εργασιών του τετραήμερου συνεδρίου έχει ως εξής:



Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026







19.00 Έναρξη Συνεδρίου - Τιμητικό Προεδρείο.



19:30 Χαιρετισμοί Κομμάτων & συλλογικοτήτων.







21:15-22:00 Ημερήσια Διάταξη



Συγκρότηση Προεδρείου



Κλείσιμο



Συγκρότηση Επιτροπής Προγραμματικών Θέσεων.



22:00 Λήξη Εργασιών πρώτης μέρας.



Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026



11:00 Έναρξη δεύτερης μέρας. Συζήτηση για τις προγραμματικές θέσεις.



Αρχίζει σήμερα το απόγευμα το διαρκές προγραμματικό συνέδριο της Νέας Αριστεράς . Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Κυριακή με την συζήτηση και τις ψηφοφορίες για το πολιτικό σχέδιο και την πολιτική απόφαση.

11:00-12:00 Εισήγηση Επιτροπής Θέσεων.



13:00-22:00 Ομιλίες Συνέδρων.



Πρόταση: Ομιλίες 7΄



Καταθέσεις τροπολογιών και προτάσεων για τις θέσεις μέχρι την λήξη των εργασιών της πρώτης μέρας στην επιτροπή προγράμματος.



22:00 Λήξη Εργασιών δεύτερης μέρας.



Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026



10:30 Έναρξη τρίτης μέρας. Συζήτηση για προγραμματικές Θέσεις και πολιτικό σχέδιο.



10:30-12:30 Ομιλίες Συνέδρων για τις προγραμματικές θέσεις.



Πρόταση: Ομιλίες 7΄



12:30-13:00 Σύνοψη της κουβέντας και εισήγηση προς απόφαση της επιτροπής προγράμματος.



13:00-13:30 Επιχειρηματολογίες υπέρ και κατά για τροπολογίες επί των προγραμματικών Θέσεων.



13.30-15:00 Εισηγήσεις κειμένων για το πολιτικό σχέδιο.



15:00-19:00 Ομιλίες Συνέδρων για το πολιτικό σχέδιο.



Πρόταση: Ομιλίες 7΄



19:00-19:30 Εισήγηση σχεδίου πολιτικής απόφασης.



19:30-22:00 Ομιλίες Συνέδρων για το πολιτικό σχέδιο + πολιτική απόφαση.



Πρόταση: Ομιλίες 7΄



Καταθέσεις τροπολογιών και προτάσεων για το πολιτικό σχέδιο και πολιτική απόφαση.



22:00 Λήξη Εργασιών τρίτης μέρας.



Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026



10:00 Έναρξη τέταρτης μέρας. Συζήτηση για το πολιτικό σχέδιο και την πολιτική απόφαση.



10:00 Συγκρότηση Εφορευτικής Επιτροπής.



10:30-15:30 Ομιλίες Συνέδρων για πολιτικό σχέδιο και πολιτική απόφαση.



Πρόταση: Ομιλίες 7΄



15:30-16:30 Εισήγηση της επιτροπής πολιτικής απόφασης για το πολιτικό σχέδιο και την πολιτική απόφαση.



16:30-17:30 Επιχειρηματολογίες υπέρ και κατά για τροπολογίες επί της πολιτικής απόφασης.



17:30-18:00 Παρουσίαση διαδικασίας ψηφοφοριών από την εφορευτική επιτροπή.



18:00 Λήξη Συνεδρίου.

22.01.2026, 11:02