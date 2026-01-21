Ο Μητσοτάκης παίρνει τον δρόμο για το Νταβός με έντονη ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την κόντρα Ευρώπης-ΗΠΑ
Η αναχώρηση του πρωθυπουργού θα καθυστερήσει λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων στη χώρα μας - Θα παραμείνει στο Νταβός μέχρι την Πέμπτη και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με θέμα τη Γροιλανδία
«Δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες, αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται βασικές σταθερές πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η μεταπολεμική ειρήνη και η ευημερία». Με αυτή τη φράση, ξεκινώντας τη χθεσινή συζήτηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε την ανησυχία του για τις καταιγιστικές γεωπολιτικές εξελίξεις και την εν εξελίξει αντιπαράθεση της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτείων, με φόντο τους σχεδιασμούς Τραμπ για τη Γροιλανδία. Μια ανησυχία που, όπως λένε άνθρωποι που τον συναντούν, είναι ίσως μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά.
Ο κ. Μητσοτάκης αναχωρεί σήμερα το μεσημέρι για το Νταβός της Ελβετίας και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ εν μέσω αυτών των σημαντικών αβεβαιοτήτων. Προφανώς υπάρχει μια αναγνώριση της οικονομικής προόδου της Ελλάδας, όπως μαρτυρά και η ανάδειξη του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Εurogroup, όμως ο κ. Μητσοτάκης αντιλαμβάνεται ότι θα υπάρξουν σημαντικοί κυματισμοί και για τη χώρα μας από μια προοπτική ευρωαμερικανικής αντιπαράθεσης. Και αν οι απειλές Τραμπ για τους δασμούς και το διμερές εμπόριο έμειναν στο συρτάρι, εντούτοις ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μοιάζει να κάνει πίσω για τη Γροιλανδία και η προοπτική προσάρτησης νατοϊκού εδάφους μπορεί να αποτελέσει σημείο θραύσης των ευρωαμερικανικών σχέσεων.
Στον σύντομο χρόνο που θα μείνει στο ελβετικό θέρετρο, με δεδομένο ότι αρχικά προγραμματιζόταν να μείνει ως την Παρασκευή, αλλά θα πρέπει να αναχωρήσει το μεσημέρι της Πέμπτης για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες με θέμα τη Γροιλανδία, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει πλείστες όσες επαφές, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές. «Το Νταβός είναι πάντα ένας χώρος και μια ευκαιρία να μπορούμε να τοποθετούμε την Ελλάδα και στο διεθνές οικονομικό πλαίσιο, να προσελκύουμε επενδύσεις. Οι επενδύσεις είναι κρίσιμες για να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προόδου», σημείωσε χθες από το Προεδρικό ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι «το 2025 ήταν χρονιά ρεκόρ στην προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και προφανώς θέλουμε και το 2026 να είναι μια πολύ καλή χρονιά». Ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε κλειστά δείπνα και συναντήσεις, ενώ έχει προγραμματισμένα πάνελ την Πέμπτη και μένει να φανεί, αν θα δώσει συνεντεύξεις σε διεθνή ΜΜΕ.
Βεβαίως, ο ελέφαντας στο δωμάτιο του Νταβός είναι η παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ και οι σχεδιασμοί που θα παρουσιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος, στην πρώτη δια ζώσης εμφάνισή του στην Ελβετία στη δεύτερη θητεία του. Μια από τις ιδέες που έχει ρίξει στο τραπέζι ο κ. Τραμπ είναι το περίφημο «Συμβούλιο Ειρήνης», για το οποίο έχει απευθύνει προσκλήσεις σε δεκάδες χώρες, της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης. Η πρόσκληση έχει...buy in 1 δισεκατομμύριο για θητεία τριών ετών, ενώ το όργανο προβλέπεται να έχει «ισόβιο» πρόεδρο τον κ. Τραμπ και φαίνεται ότι ο προσανατολισμός του Αμερικανού προέδρου είναι να λειτουργήσει ως αντίπαλον δέος του ΟΗΕ.
Από την αρχή που παρελήφθη η πρόσκληση, ο κ. Μητσοτάκης ήταν σκεπτικός και έχει συζητήσει το θέμα ιδιωτικώς με άλλους ηγέτες. Ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συμμετάσχει, ενώ και η Γερμανία μοιάζει απρόθυμη. Στο ίδιο...απρόθυμο μήκος κύματος είναι και η Ελλάδα, με μόνη ίσως ευρωπαϊκή εξαίρεση την Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν. «Είναι ένα σύνθετο νομικά ζήτημα, το οποίο εξετάζουμε, σε συνεννόηση και με τους Ευρωπαίους εταίρους μας», λένε από το Μέγαρο Μαξίμου, προσθέτοντας ότι το γενικότερο πλαίσιο της πρότασης Τραμπ ειδικά για τη Γάζα προβλέπεται στο ψήφισμα 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο υπερψήφισε η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος του. Και για την Ελλάδα δεν υπάρχουν λύσεις εκτός του πλαισίου του ΟΗΕ.
Απροθυμία για το Συμβούλιο Ειρήνης
