Ο Μητσοτάκης παίρνει τον δρόμο για το Νταβός με έντονη ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την κόντρα Ευρώπης-ΗΠΑ

Η αναχώρηση του πρωθυπουργού θα καθυστερήσει λόγω της εξέλιξης των καιρικών φαινομένων στη χώρα μας - Θα παραμείνει στο Νταβός μέχρι την Πέμπτη και στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής με θέμα τη Γροιλανδία