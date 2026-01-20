Τζιτζικώστας στο Ευρωκοινοβούλιο: «Είναι απαράδεκτο το 2026 να υπάρχει ένα κράτος μέλος της ΕΕ υπό κατοχή

Μια συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Κύπρο παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ

Νίκου Χριστοδουλίδη.



Ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι «είναι απαράδεκτο το 2026 να υπάρχει ένα κράτος μέλος της ΕΕ που εξακολουθεί να βρίσκεται υπό κατοχή», συμπληρώνοντας ότι «μία συνολική, δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Κύπρο παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ».







Αναφερόμενος στα βήματα που πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα, ο κ. Τζιτζικώστας, σημείωσε ότι πρέπει η ΕΕ άμεσα να εντείνει τις προσπάθειές της και να μετατρέψει τις πρωτοβουλίες της σε συγκεκριμένες δράσεις:



- Πρώτον με την εφαρμογή του προγράμματος SAFE και με την ταχεία έγκριση της δέσμης μέτρων για τη στρατιωτική κινητικότητα και του σχεδίου για την άμυνα.







- Τρίτον, με την πλήρη εφαρμογή του συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο και της συμφωνίας στην πρόταση για τις επιστροφές μεταναστών.



«Κορυφαία προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας πρέπει επίσης να παραμείνει η ανταγωνιστικότητα, με ταυτόχρονη μείωση της γραφειοκρατίας, γεφύρωση του χάσματος καινοτομίας, μείωση των εκπομπών άνθρακα και των εξαρτήσεων από χώρες εκτός ΕΕ», τόνισε ο κ. Τζιτζικώστας.



«Πρέπει, επίσης, να βελτιώσουμε περαιτέρω το μεγαλύτερο πλεονέκτημά μας, την ενιαία αγορά. Επειδή χρειαζόμαστε σαφείς πολιτικές προθεσμίες, η Κομισιόν θα προτείνει σύντομα τον οδικό χάρτη για την ενιαία αγορά έως το 2028», προσέθεσε.



Μεταξύ των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η ΕΕ, ο Επίτροπος τόνισε ότι ο νόμος για την ενίσχυση και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα ανακοινωθεί στις 29 Ιανουαρίου 2026 και θα περιέχει ζητήματα σημαντικά, όπως το «Made in Europe», τις δημόσιες συμβάσεις, τις προϋποθέσεις για τις άμεσες ξένες επενδύσεις σε βασικούς στρατηγικούς τομείς κ.ά.



Επίσης, για τις νέες στρατηγικές της ΕΕ για τα λιμάνια και τη ναυτιλία, για τις οποίες έχει την αρμοδιότητα, υπογράμμισε ότι θα παρουσιαστούν τον ερχόμενο Φεβρουάριο.



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Τζιτζικώστας στην κοινωνική πολιτική στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας, αναφέροντας σχετικά:



«Συμμεριζόμαστε την έμφαση που δίνει η Προεδρία στο να μη μείνει κανείς πίσω με τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ευρωπαίων πολιτών, ιδίως όσον αφορά στην αγοραστική τους δύναμη, τη στέγαση και τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, θέματα που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προτεραιότητες της Κομισιόν σήμερα. Γι’ αυτό και προγραμματίζεται η παρουσίαση του νέου σχεδίου δράσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, ενώ ήδη με τη δέσμη μέτρων για τα δίκτυα, που παρουσιάσαμε τον προηγούμενο μήνα και την πρωτοβουλία μας για τους ενεργειακούς άξονες, αποσκοπούμε σε πρόσβαση σε φτηνότερη ενέργεια για όλους. Επίσης, έμφαση δίνεται στην περιφερειακή συνοχή με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, ενώ την άνοιξη θα παρουσιάσω και την πρώτη ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική για τον τουρισμό».



Ο Επίτροπος αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη προώθησης των ευρωπαϊκών πολιτικών στην υγεία, αλλά και στην ανάγκη ενίσχυσης των συνεργασιών της ΕΕ παγκοσμίως, αρχής γενομένης από το Σύμφωνο για τη Μεσόγειο, και με έμφαση τον ρόλο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή, αλλά και στο εμπόριο.



Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη στήριξης της ανταγωνιστικότητας και της θωράκισης της ΕΕ απέναντι σε μελλοντικές κρίσεις και κάλεσε την Κυπριακή Προεδρία να το προωθήσει κατά προτεραιότητα.



Ο Επίτροπος ευχαρίστησε τον κ. Χριστοδουλίδη για την άριστη διοργάνωση της επίσκεψης του Κολλεγίου των Επιτρόπων στην Κύπρο την προηγούμενη εβδομάδα και δήλωσε τη βεβαιότητά του ότι η Κυπριακή Προεδρία θα είναι επιτυχημένη για όλη την Ευρώπη.

20.01.2026, 19:00