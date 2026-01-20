Απρόθυμη η Αθήνα για συμμετοχή στο Συμβούλιο Ειρήνης που στήνει ο Τραμπ - Στο «όχι» κλίνουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πλην Όρμπαν

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσκαλέσει περίπου 60 χώρες για τη συμμετοχή στο Συμβούλιο που έχει σαν αρχικό σκοπό τη διατήρηση της ειρήνης στη Γάζα - Τι προβληματίζει την ελληνική κυβέρνηση, ποιες χώρες τείνουν να αποδεχτούν την πρόσκληση και ποιες να την απορρίψουν