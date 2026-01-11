Εσωκομματικό καρφί Άδωνι: Ας μην δεχόμαστε κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια
«Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο τότε θα φύγει και κανένας πόντος - Αν δεν μιλάς και καθόλου δεν θα ξεφύγει απολύτως τίποτα» είπε - Δείτε βίντεο
Μηνύματα και για τα εσωκομματικά της ΝΔ έστειλε ο Άδωνις Γεωργιάδης μιλώντας στην κοπή της πίτας στην Τοπική Οργάνωση Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κ. Γεωργιάδης είπε αρχικά ότι οι κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται γύρω μας δημιουργούν την ανάγκη τεράστια ανάγκη να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα της χώρας που πρέπει να το διατηρήσουμε με μια τρίτη εκλογική νίκη πρόσθεσε και αμέσως μετά αναφέρθηκε στην τραγωδία των Τεμπών.
Υπενθύμισε ότι πριν από δύο χρόνια έλεγε ότι δεν πρέπει να σας παρασύρει το συναίσθημα και ότι όλα αυτά που γίνονταν δεν ήταν αθώα και ότι από πίσω κρύβεται ένα μεγάλο πολιτικό σχέδιο για την ανατροπή Μητσοτάκη... «Βλέπετε πως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου τώρα» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι αν είχε γίνει στην Ελλάδα αυτή η συγκλονιστική τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας τώρα θα ψάχναμε να βρούμε τον επιχειρηματία που ήταν φίλος του Μητσοτάκη!
Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στα εσωκομματικά της ΝΔ είπε ότι μερικές φορές μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε ξεφύγει. «Αν μιλάς και υπερασπίζεσαι ένα δύσκολο έργο τότε θα φύγει και κανένας πόντος. Και για να το πω ανάποδα, αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να φύγει κανένας πόντος δεν μιλάνε καθόλου Αν δεν μιλάς και καθόλου δεν θα ξεφύγει απολύτως τίποτα» είπε με νόημα ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και πρόσθεσε απευθυνόμενος στα στελέχη του κόμματος: «Να μην δεχόμαστε εύκολα την κριτική από αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου εμείς που δίνουμε μάχη για να μείνει η κυβέρνηση όρθια».
Από την κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας στην ΔΗΜΤΟ Βριλησσίων και Μεταμόρφωσης pic.twitter.com/9lmqXJnrD3— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 11, 2026
