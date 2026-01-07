Κυβερνητικά στελέχη προς αγρότες: Διάλογος με ανοιχτούς δρόμους με Χατζηδάκη και Τσιάρα, αν είστε όλοι μαζί θα δείτε και τον πρωθυπουργό

Να ανοίξουν τους δρόμους και να προσέλθουν σε διάλογο με τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα διαμηνύουν κυβερνητικά στελέχη που ρωτήθηκαν σχετικά από το protothema, μετά τις αποφάσεις στις συνελεύσεις των μπλόκων για κλιμάκωση κινητοποιήσεων από αύριο, με παράλληλο αίτημα για διάλογο με τον πρωθυπουργό. Τα ίδια στελέχη τόνιζαν ότι ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που θα περάσουν την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου θα εκπροσωπούν το σύνολο των αγροτών, θα είναι, με αυτό τον τρόπο «όλοι μαζί» οι αγρότες.Ουσιαστικά, τα κυβερνητικά στελέχη δείχνουν προς τους κ.κ.Χατζηδάκη και Τσιάρα, αφού εκείνοι έχουν άριστη γνώση των δεδομένων, τόσο σε επίπεδο αιτημάτων, όσο και σε επίπεδο δυνατοτήτων και λύσεων. Αλλωστε, ο πρωθυπουργός είχε προσδιορίσει συγκεκριμένη ώρα και μέρα για συνάντηση με τους εκπροσώπους των αγροτών, ραντεβού που εκείνοι απέρριψαν χωρίς συζήτηση. Νωρίτερα σήμερα, κατά την εξειδίκευση των μέτρων από τους συναρμόδιους υπουργούς, έγινε σαφές ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλες παροχές, αλλά μπορεί να γίνει συζήτηση για θεσμικά ζητήματα και ζητήματα που αφορούν το μέλλον του πρωτογενούς τομέα.Οι αγρότες στα μεγάλα μπλόκα της Νίκαιας, της Καρδίτσας και των Μαλγάρων αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κλιμάκωση με αποκλεισμούς στα Τέμπη, στο Μουργκάνι, στο Μπράλο, στα διόδια των Μαλγάρων. Στη Νίκαια και την Καρδίτσα ζητείται μεν διάλογος με τον πρωθυπουργό, αλλά μετά από την κλιμάκωση και πανελλαδική διάσκεψη μέσα στο σαββατοκύριακο, στα Μάλγαρα, οι αγρότες προχωρούν από τις 12 αύριο το μεσημέρι σε αποκλεισμούς, αλλά αν υπάρξει πρόσκληση διαλόγου, τότε θα μετάσχουν άμεσα.