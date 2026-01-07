Μαρινάκης για αγροτικά μπλόκα: Το κράτος δεν θα επιτρέψει να κοπεί η χώρα στα δύο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfihzyc7gw4x)

Τέλος, σχολιάζοντας δηλώσεις τουγια τα ναρκωτικά, έκανε λόγο για «ντροπή και αηδία», τονίζοντας ότι υπάρχουν γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά τους από τη χρήση των ναρκωτικών και άνθρωποι που παλεύουν για να κερδίσουν πίσω τη ζωή τους. «Δεν υπάρχει καλό ναρκωτικό. Το ναρκωτικό σκοτώνει, ακόμα και η δοκιμή μπορεί να σου τελειώσει τη ζωή» είπε ακόμη ο κ. Μαρινάκης και πρόσθεσε ότι τέτοιες φωνές πρέπει όλοι μαζί να τις στείλουμε στο περιθώριο.«Η δήλωση Βαρουφάκη μπορεί να διερευνηθεί νομικά ως μια έμμεση προτροπή. Νομικά αυτό είναι οριακό, αλλά πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά είναι παραπάνω από αποκρουστικό και χυδαίο και επικίνδυνο» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση δεν θα μπλέξει σε αυτό. «Υπάρχει διάκριση των εξουσιών και η αξιολόγηση θα γίνει από τις δικαστικές αρχές» πρόσθεσε.