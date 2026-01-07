Ζελένσκι: Το 2026 χρονιά αποφάσεων για την Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε πως «είναι δυνατό» ο πόλεμος να τερματιστεί κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ με την προϋπόθεση να ασκηθεί «επαρκής πίεση στον επιτιθέμενο»