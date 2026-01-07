Με δύο ευρωβουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Φαραντούρη λόγω Καρυστιανού: Επίδειξη ισχύος Φάμελλου, «έτσι μπράβο» από Πολάκη
Με δύο ευρωβουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Φαραντούρη λόγω Καρυστιανού: Επίδειξη ισχύος Φάμελλου, «έτσι μπράβο» από Πολάκη
Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους, το μήνυμα του ευρωβουλευτή μετά τη διαγραφή του από την Ευρωομάδα του κόμματος
Σε αδιέξοδο οδηγήθηκε η σχέση του Ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη με τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, καθώς στη διαγραφή του από την Ευρωομάδα του κόμματος προχώρησε σήμερα η Κουμουνδούρου λόγω του πολιτικού του φλερτ με την Μαρία Καρυστιανού. Αν και προβληματισμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ λόγω τυχόν διαρροών προς το «κόμμα Καρυστιανού», εντούτοις η κίνηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου να διαγράψει τον Νικόλα Φαραντούρη μεταφράζεται ως «κίνηση επίδειξης ισχύος» από αρκετά στελέχη, κάτι που αντανακλά ως τονωτική ένεση και αντανακλαστικό μεταξύ των ψηφοφόρων του κόμματος, όπως παρατηρούν.
Πολύ περισσότερο, όταν αποθεωτικά σχόλια επεφύλαξε για τη διαγραφή Φαραντούρη ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης σχολιάζοντας πως «Έτσι μπράβο!! Για να τελειώνει το μασκαραλίκι!!», μολονότι η Κουμουνδούρου έμεινε με 2 Ευρωβουλευτές.
Τότε, ο κ. Φαραντούρης φέρεται να είπε προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ότι εξακολουθεί να είναι Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Φάμελλος φέρεται να ζήτησε από το στέλεχος να διαψευστεί κάθε άλλη εκδοχή.
Μόνο που σήμερα το πρωί ο Νικόλας Φαραντούρης «ένωσε» τη φωνή του με την Μαρία Καρυστιανού, με τις δηλώσεις του να ερμηνεύονται ως «παραμένω ΣΥΡΙΖΑ αλλά αν φύγω θα σας το πω», όπως παρατηρούσαν αρκετά στελέχη, όταν η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ερμήνευσε την στάση του όχι ως καθαρή απάντηση, αλλά ως υπεκφυγή.
Πολύ περισσότερο, όταν πηγές της Κουμουνδούρου μεταδίδουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ψηφοφόροι του επιθυμούν οι ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπούν να εργάζονται υπέρ του κόμματος «χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς κρυφά χαρτιά». Όπως και να «δουλεύουν με συνέπεια και συντροφικότητα, για να βελτιώνουν τη δράση και επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ για το καλό της κοινωνίας», ενώ προφανώς οι Ευρωβουλευτές του κόμματος «δεν θα εκμεταλλεύονται τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ για να ανοίξουν την πόρτα και να πάνε σε άλλα κόμματα».
Υπό αυτήν την έννοια, εφόσον ο κ. Φαραντούρης δεν διασφάλισε με την στάση του τις τελευταίες ημέρες τίποτα από τα παραπάνω, η διαγραφή του φάνταζε «μονόδρομος», όπως και το αίτημα της Κουμουνδούρου να επιστρέψει την έδρα του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, «στεγανοποιώντας» αυτήν την ώρα το κόμμα από τυχόν σκέψεις για νέες αποσκιρτήσεις.
Πολύ περισσότερο, όταν αποθεωτικά σχόλια επεφύλαξε για τη διαγραφή Φαραντούρη ο Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης σχολιάζοντας πως «Έτσι μπράβο!! Για να τελειώνει το μασκαραλίκι!!», μολονότι η Κουμουνδούρου έμεινε με 2 Ευρωβουλευτές.
Το κομβικό τηλεφώνημαΠάντως, η Κουμουνδούρου επέλεξε μάλλον να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, όταν αργά χθες το βράδυ επικοινώνησε μαζί του ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκρατης Φάμελλος, ζητώντας από τον Ευρωβουλευτή μια καθαρή απάντηση για το εάν εξακολουθεί να εκπροσωπεί το κόμμα και τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας μάλιστα προς αυτήν την κατεύθυνση μια καθαρή δημόσια τοποθέτησή του, τέτοια που να διαψεύδει την σχετική φημολογία.
Τότε, ο κ. Φαραντούρης φέρεται να είπε προς τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ότι εξακολουθεί να είναι Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Φάμελλος φέρεται να ζήτησε από το στέλεχος να διαψευστεί κάθε άλλη εκδοχή.
Μόνο που σήμερα το πρωί ο Νικόλας Φαραντούρης «ένωσε» τη φωνή του με την Μαρία Καρυστιανού, με τις δηλώσεις του να ερμηνεύονται ως «παραμένω ΣΥΡΙΖΑ αλλά αν φύγω θα σας το πω», όπως παρατηρούσαν αρκετά στελέχη, όταν η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ερμήνευσε την στάση του όχι ως καθαρή απάντηση, αλλά ως υπεκφυγή.
Πολύ περισσότερο, όταν πηγές της Κουμουνδούρου μεταδίδουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ και οι ψηφοφόροι του επιθυμούν οι ευρωβουλευτές που θα τους εκπροσωπούν να εργάζονται υπέρ του κόμματος «χωρίς προϋποθέσεις και χωρίς κρυφά χαρτιά». Όπως και να «δουλεύουν με συνέπεια και συντροφικότητα, για να βελτιώνουν τη δράση και επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ για το καλό της κοινωνίας», ενώ προφανώς οι Ευρωβουλευτές του κόμματος «δεν θα εκμεταλλεύονται τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ για να ανοίξουν την πόρτα και να πάνε σε άλλα κόμματα».
Υπό αυτήν την έννοια, εφόσον ο κ. Φαραντούρης δεν διασφάλισε με την στάση του τις τελευταίες ημέρες τίποτα από τα παραπάνω, η διαγραφή του φάνταζε «μονόδρομος», όπως και το αίτημα της Κουμουνδούρου να επιστρέψει την έδρα του στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, «στεγανοποιώντας» αυτήν την ώρα το κόμμα από τυχόν σκέψεις για νέες αποσκιρτήσεις.
Η απάντηση ΦαραντούρηΣυνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή. Και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους και με έστειλαν να υπηρετήσω τα συμφέροντα της πατρίδας και του λαού. Σ' αυτούς και μόνο λογοδοτώ. Η έδρα μου ανήκει σε αυτούς. Με αυτούς συνομιλώ καθημερινά. Από άκρη σε άκρη, σε όλη την πατρίδα, από τα μπλόκα μέχρι τις Βρυξέλλες. Και πέρα από την Ευρώπη. Πολιτεύτηκα με βάση τις αρχές της δικαιοσύνης και της διαφάνειας. «Δικαιοσύνη παντού» ήταν το σύνθημα με το οποίο μπήκα στην πολιτική πριν 2 χρόνια. Κι αυτό θα συνεχίσω να υπηρετώ. Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκε από τα μαζικά κινήματα και δαιμονοποιεί οτιδήποτε συνιστά μαζική κινητοποίηση των πολιτών. Εγώ θα συνεχίσω. Για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ισονομία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα