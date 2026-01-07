Με δύο ευρωβουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Φαραντούρη λόγω Καρυστιανού: Επίδειξη ισχύος Φάμελλου, «έτσι μπράβο» από Πολάκη

Συνεχίζω απερίσπαστος το έργο μου στην Ευρωβουλή και λογοδοτώ στους χιλιάδες συμπολίτες μας, που με τίμησαν με τη ψήφο τους, το μήνυμα του ευρωβουλευτή μετά τη διαγραφή του από την Ευρωομάδα του κόμματος