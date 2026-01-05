ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πλήρη και τεκμηριωμένη θεσμική ενημέρωση για τα αίτια του μπλακ άουτ, την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού και τη στελέχωση της ΥΠΑ