ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
ΣΥΡΙΖΑ: Αίτημα έκτακτης σύγκλησης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πλήρη και τεκμηριωμένη θεσμική ενημέρωση για τα αίτια του μπλακ άουτ, την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού και τη στελέχωση της ΥΠΑ
Έκτακτη σύγκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για την ΥΠΑ και το «πρωτοφανές μπλακ άουτ» στο FIR ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, με αίτημα που καταθέτει στη Βουλή.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καταθέτουν αίτημα για την άμεση έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής, με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας και τη συνολική, ανησυχητική κατάσταση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
Με το αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν πλήρη και τεκμηριωμένη θεσμική ενημέρωση για τα αίτια του μπλακ άουτ, την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού και της στελέχωσης της ΥΠΑ, καθώς και για τον σχεδιασμό, τα χρονοδιαγράμματα και τη χρηματοδότηση της αναγκαίας αναβάθμισης των υποδομών αεροναυτιλίας.
Όπως αναφέρουν, η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία του εναέριου χώρου της χώρας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις, προχειρότητα και επικοινωνιακή διαχείριση. Απαιτούν άμεσες απαντήσεις, διαφάνεια και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, καταθέτουν αίτημα για την άμεση έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής, με αφορμή το πρωτοφανές περιστατικό γενικευμένου μπλακ άουτ στο FIR της χώρας και τη συνολική, ανησυχητική κατάσταση στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).
Με το αίτημα σύγκλησης της Επιτροπής, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητούν πλήρη και τεκμηριωμένη θεσμική ενημέρωση για τα αίτια του μπλακ άουτ, την πραγματική κατάσταση του εξοπλισμού και της στελέχωσης της ΥΠΑ, καθώς και για τον σχεδιασμό, τα χρονοδιαγράμματα και τη χρηματοδότηση της αναγκαίας αναβάθμισης των υποδομών αεροναυτιλίας.
Όπως αναφέρουν, η ασφάλεια των πτήσεων και η προστασία του εναέριου χώρου της χώρας δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με καθυστερήσεις, προχειρότητα και επικοινωνιακή διαχείριση. Απαιτούν άμεσες απαντήσεις, διαφάνεια και ουσιαστικές θεσμικές παρεμβάσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα