Ισότιμη αναγνώριση της ναυτικής υπηρεσίας σε ιδιωτικά σκάφη ζητά ο Χρήστος Καπετάνος

Με ερώτησή του προς τον Βασίλη Κικίλια, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ζητά θεσμική παρέμβαση ώστε η υπηρεσία που προσφέρουν οι ναυτικοί στα ιδιωτικά σκάφη να αναγνωρίζεται ως πραγματική θαλάσσια υπηρεσία