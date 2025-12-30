Σκέρτσος: Στο πεδίο της οδικής ασφάλειας, αποδείξαμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε αν το θέλουμε

«Το ζητούμενο πλέον είναι η συνέπεια και η συνέχεια για να σταματήσουμε να θρηνούμε αδικοχαμένους ανθρώπους στους δρόμους μας και η Ελλάδα να σταματήσει να βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις της Ευρώπης» αναφέρει ο υπουργός Επικρατείας