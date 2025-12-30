Κόντρα on air ανάμεσα σε Καραγκούνη και Τσουκαλά για τους αγρότες: «Είστε οι εκφραστές της πράσινης ακρίδας» - «Πρόκειται για παράταξη βαμπίρ»
Μίλησαν σε έντονο τόνο κατά την παρουσία τους σε τηλεοπτική εκπομπή - Η συζήτηση εκτροχιάστηκε όταν έγιναν αναφορές στους αγρότες και τα ποσοστά των κομμάτων
Κόντρα ανάμεσα στον υφυπουργό Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά σημειώθηκε με αφορμή τη συζήτηση για τα μπλόκα των αγροτών και τα προβλήματα στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα κατά την έντονη συζήτηση έγιναν και αναφορές στα ποσοστά των δύο κομμάτων.
Μιλώντας στο Mega ο κ. Καραγκούνης αναφέρθηκε στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση και «αφορούν τους αγρότες» μιλώντας για μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ορισμένες περιοχές και άλλες ενισχύσεις.
Τότε ο κ. Τσουκαλάς αντέδρασε λέγοντας ότι «οι περισσότεροι αγρότες έχουν χαμηλό εισόδημα, άρα δεν τους πιάνει η αλλαγή που κάνετε» με τον υφυπουργό να απαντά ότι «τους αφορά», ενώ είπε στο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ότι «δεν είναι επιχειρήματα αυτά».
Τότε ξεκίνησαν οι αναφορές στα ποσοστά των δύο κομμάτων με τον Κώστα Καραγκούνη να λέει ότι «η μηχανή δεν παίρνει μπρος». Ο κ. Τσουκαλάς αμέσως απάντησε λέγοντας «εσείς χάνετε 15 μονάδες».
«Είμαστε στον έβδομο χρόνο και είμαστε στο διπλάσιο ποσοστό από εσάς, θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι», είπε στη συνέχεια ο υφυπουργός Εργασίας.
«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης, είστε η παράταξη βαμπίρ που έπεσε πάνω στις επιδοτήσεις, βαμπίρ και βρικόλακες είστε», ακούγεται να λέει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ανεβάζοντας τους τόνους.
Σε εκείνο το σημείο επανήλθε ο κ. Καραγκούνης. «Τις πράσινες ακρίδες τις θυμάστε; Είστε οι εκφραστές της πράσινης ακρίδας και γι' αυτό ο κόσμος σας έχει εκεί που σας έχει», είπε.
Η κόντρα για τα ζητήματα των αγροτών συνεχίστηκε με τους παρουσιαστές να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα, κάτι που ήρθε λίγα λεπτά αργότερα.
