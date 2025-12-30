Κόντρα on air ανάμεσα σε Καραγκούνη και Τσουκαλά για τους αγρότες: «Είστε οι εκφραστές της πράσινης ακρίδας» - «Πρόκειται για παράταξη βαμπίρ»

Μίλησαν σε έντονο τόνο κατά την παρουσία τους σε τηλεοπτική εκπομπή - Η συζήτηση εκτροχιάστηκε όταν έγιναν αναφορές στους αγρότες και τα ποσοστά των κομμάτων