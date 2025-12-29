Ζαχαριάδης: Δικαιώνεται η επιλογή μας να στηρίξουμε Δούκα για τον Δήμο Αθηναίων

Η πρόκληση της Αθήνας συνιστά μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο εγχείρημα στην Αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει κοντά δυνάμεις και ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, γράφει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ