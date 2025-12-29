Ζαχαριάδης: Δικαιώνεται η επιλογή μας να στηρίξουμε Δούκα για τον Δήμο Αθηναίων
Η πρόκληση της Αθήνας συνιστά μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο εγχείρημα στην Αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει κοντά δυνάμεις και ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους, γράφει το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ
Δικαιωμένος για την επιλογή του να στηρίξει τον Χάρη Δούκα για τον δήμο Αθηναίων στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών δηλώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης με τη συμπλήρωση δύο ετών από την ορκωμοσία της διοίκησης Δούκα.
Με αφορμή την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων της Συγκοινωνιακής Μελέτης και της υποβολής πρότασης προς τον ΟΑΣΑ για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας στα επτά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, ο Κώστας Ζαχαριάδης γράφει στο Χ «φαίνεται ότι τόσο η απόφασή μας στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών όσο και η μετέπειτα στάση μας (η κριτική στήριξη της προσπάθειας που κάνει η παράταξη «Αθήνα ΤΩΡΑ») δικαιώνεται».
«Η δημαρχία του Χάρη Δούκα αποτελεί μια έντιμη προσπάθεια που δίνει καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα της πόλης από την πλευρά των δημοτών, κόντρα σε τρικλοποδιές και συμφέροντα που με τον έναν ή άλλο τρόπο διοικούσαν την πόλη για χρόνια. Η πρόκληση της Αθήνας συνιστά μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο εγχείρημα στην Αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει κοντά δυνάμεις και ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους» συμπληρώνει ο Κώστας Ζαχαριάδης.
Σήμερα που συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ορκωμοσία της Δημοτικής Αρχής φαίνεται ότι τόσο η απόφασή μας στον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών όσο και η μετέπειτα στάση μας (η κριτική στήριξη της προσπάθειας που κάνει η παράταξη «Αθήνα ΤΩΡΑ») δικαιώνεται.
Η δημαρχία του Χάρη Δούκα αποτελεί μια έντιμη προσπάθεια που δίνει καθημερινά τη μάχη με τα προβλήματα της πόλης από την πλευρά των δημοτών, κόντρα σε τρικλοποδιές και συμφέροντα που με τον έναν ή άλλο τρόπο διοικούσαν την πόλη για χρόνια. Η πρόκληση της Αθήνας συνιστά μέχρι στιγμής ένα επιτυχημένο εγχείρημα στην Αυτοδιοίκηση, που έχει φέρει κοντά δυνάμεις και ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους.
Η ίδρυση δημοτικής συγκοινωνίας έχει υπάρξει πάγια διεκδίκηση της Ανοιχτής Πόλης, για την εξυπηρέτηση εκείνων των περιοχών της Αθήνας που δεν καλύπτονται από τις κεντρικές συγκοινωνιακές γραμμές, ως βασικός άξονας μιας πολιτικής για τη βιώσιμη κινητικότητα. Θα πρέπει στην πορεία να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις που έχουν διατυπώσει φορείς και πολίτες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στην αρχική πρόταση που θα εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή κάλυψη των γειτονιών. Θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί η παροχή της υπηρεσίας στους πολίτες χωρίς κόμιστρο (ιδίως για τους μη προνομιούχους συμπολίτες μας), όπως ισχύει σε πολλές πόλεις της Ευρώπης, με πολλαπλά κοινωνικά, περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά οφέλη.
Η Ανοιχτή Πόλη θα συνεισφέρει με τις προτάσεις της στην καλύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου.
Η έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων της Συγκοινωνιακής Μελέτης και της υποβολής πρότασης προς τον ΟΑΣΑ για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας στα επτά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, αποτελεί αναμφίβολα ένα θετικό βήμα για την πόλη και μια επιτυχία της… pic.twitter.com/UE3Y3jv8z3— Costas Zachariadis (@CZachariadis) December 28, 2025
Η ανάρτηση του Κώστα ΖαχαριάδηΗ έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων της Συγκοινωνιακής Μελέτης και της υποβολής πρότασης προς τον ΟΑΣΑ για τη λειτουργία δημοτικής συγκοινωνίας στα επτά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, αποτελεί αναμφίβολα ένα θετικό βήμα για την πόλη και μια επιτυχία της διοίκησης του Χάρη Δούκα.
