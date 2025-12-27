Αποχώρησε από πάνελ εκπομπής ο Γιαννούλης μετά από καβγά με τη Βούλτεψη: Αυτό δεν είναι διάλογος, δείτε βίντεο
«Παιδιά γεια σας» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - «Γεια σου Χρήστο» απάντησε η Σοφία Βούλτεψη
Καβγάς σημειώθηκε στον αέρα του Action 24, με αποτέλεσμα την αποχώρηση του Χρήστου Γιαννούλη από το τηλεοπτικό παράθυρο του πάνελ.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατύπωνε κριτική για τις χειμερινές διακοπές τεσσάρων ημερών του πρωθυπουργού, εν μέσω μπλόκων, με τη βουλευτή της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη να τον διακόπτει αντιτείνοντας ότι ο Αλέξης Τσίπρας έκανε διακοπές την περίοδο των πυρκαγιών.
Οι παρεμβάσεις της κυρίας Βούλτεψη συνεχίστηκαν, με τον κύριο Γιαννούλη να προειδοποιεί ότι στην επόμενη διακοπή θα πάψει να μετέχει. «Δεν είναι διάλογος να μην μπορείς να μιλήσεις, είναι προπαγάνδα», είπε στα σχόλια των δημοσιογράφων, ότι ο διάλογος είναι ζωντανός.
Ωστόσο στη συνέχεια, η κυρία Βούλτεψη έκανε νέο σχόλιο, με τον κ. Γιαννούλη να αποχωρεί. «Παιδιά γεια σας», είπε. «Γεια σου Χρήστο» του απάντησε η βουλευτής της ΝΔ.
