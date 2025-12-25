Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη - Αμπντελάτι: Σύντομα η τριμερής Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

FM George Gerapetritis had a phone call yesterday w/ his Egyptian counterpart, Badr Abdelatty. In the framework of the Strategic Partnership between #Greece and #Egypt, they reviewed bilateral issues and exchanged views on regional developments. pic.twitter.com/XKCLl6u8jB — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 25, 2025

Ο υπουργός Εξωτερικώνείχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του,. Οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των δύο χωρών, διμερή θέματα και αντάλλαξαν απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών εξέφρασαν την προθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τη διμερή συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Συζήτησαν επίσης το σχέδιο τριμερούς συνεργασίας μεταξύκαι, τονίζοντας τη σημασία της σύντομης διεξαγωγής τριμερούς υπουργικής συνάντησης για την αντιμετώπιση των εξελίξεων στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Ανατολική Μεσόγειο.