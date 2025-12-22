Θεμιστοκλέους: Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για τη δυνατότητα να αγωνιστώ για την Ανατολική Αττική

Ο υφυπουργός Υγείας εστιάζει στο όραμα για την Ανατολική Αττική και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών