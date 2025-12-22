Χατζηδάκης για νέα τρένα: Κάνουμε μια νέα αρχή διορθώνοντας παθογένειες δεκαετιών

Είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για ένα σύγχρονο, ασφαλή και ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, ο οποίος θα ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών» αναφέρει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης