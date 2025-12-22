Ανοιχτή στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από εκκλησία: Σκοταδισμός και μισαλλοδοξία σε όλο το μεγαλείο
Χάρης Δούκας ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου

Ανοιχτή στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από εκκλησία: Σκοταδισμός και μισαλλοδοξία σε όλο το μεγαλείο

Επίθεση σε Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη από τη Ράνια Σβίγκου

Ανοιχτή στήριξη ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από εκκλησία: Σκοταδισμός και μισαλλοδοξία σε όλο το μεγαλείο
Ανοιχτή στήριξη στον Χάρη Δούκα παρείχε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την αντιπαράθεσή του με τους Άδωνι Γεωργιάδη και Θάνο Πλεύρη για το street party που διοργάνωσε ο δήμος Αθηναίων στην πλατεία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή.


Σε δήλωσή της, η Ράνια Σβίγκου, άφησε αιχμές κατά των δύο υπουργών για σκοταδισμό και μισαλλοδοξία, χρεώνοντάς τους μικροκομματικά κίνηρα.

«Γεωργιάδης-Πλεύρης τα έλυσαν όλα και είπαν να καταγγείλουν για… “προσβολή των Θείων” τον Χάρη Δούκα για εκδήλωση που διοργανώθηκε, για τέταρτη χρονιά, στη Λαμπρινή από τον Δήμο Αθηναίων.


Σκοταδισμός και μισαλλοδοξία σε όλο τους το μεγαλείο, προς άγραν ακροδεξιών ψήφων», ανέφερε σε δήλωσή της.
