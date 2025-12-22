Γεωργιάδης: Η Ζωή είναι σε μεγάλη πίεση λόγω Καρυστιανού, γι' αυτό ο τρόπος της είναι χυδαίος
Είναι μια εικόνα παρακμής η κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν είναι η Ελλάδα αυτή που θέλουμε, είπε ο υπουργος Υγείας - «Η κυρία Καρυστιανού πρέπει η ίδια να πάρει σοβαρά τον εαυτό της»
Κριτική και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού άσκησε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «είναι σε μεγάλη πίεση και η μεγαλύτερη αγωνία της είναι το κόμμα Καρυστιανού. Με κόμμα Καρυστιανού και Τσίπρα η δημοσκοπική ευφορία μπορεί να πάει περίπατο και αυτό της φέρνει έναν εκνευρισμό και έναν τρόπο από χυδαίο έως πολύ χυδαίο. Είναι μια εικόνα παρακμής, η κυρία Κωνσταντοπούλου δηλητηριάζει με τοξικότητα την κοινωνία, δεν είναι η Ελλάδα αυτή που θέλουμε. Τα έχουμε ξανακούσει αυτά και μετά κλαίγαμε έξω από τις τράπεζες. Δεν είναι μαγκιά να είσαι χυδαίος και τοξικός, ούτε κάτι σπουδαίο κάνει η Κωνσταντοπούλου από το να δηλητηριάζει την κοινωνία, ούτε πολεμάει τη διαφθορά».
«Το να ξεφύγεις είναι κάτι που θα συμβεί, το να είσαι διαρκώς έτσι είναι πρόβλημα. Όποιον βρίσκει η Κωνσταντοπούλου τσακώνεται. Σε μια συνεδρίαση στη Βουλή έχει τσακωθεί με μένα, τη Γεροβασίλη, τον Λαμπρούλη, τον Μηταράκη και τον Λαζαρίδη» πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης.
Όσον αφορά τη Μαρία Καρυστιανού αφού είπε πως «δημοκρατία έχουμε, όποιος θέλει να κάνει κόμμα, κάνει κόμμα. Η κυρία Καρυστιανού πρέπει η ίδια να πάρει σοβαρά τον εαυτό της. Βγαίνει τη Δευτέρα λέει θα κάνω κόμμα, την Τρίτη με παρεξηγήσατε, την Τετάρτη λέει θα κάνει κόμμα, την Πέμπτη ότι δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή. Αν θέλετε να κάνετε κόμμα κυρία Καρυστιανού, προχωρήστε. Αν θέλετε να τσακωθείτε με Ρούτσι Ασλανίδη Κωνσταντοπούλου το κάνω τη μια μέρα κόμμα και την άλλη όχι είναι και λίγο γελοίο».
Κληθείς, δε, να σχολιάσει την έρευνα της ΑΑΔΕ στον σύλλογο των θυμάτων των Τεμπών ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε «έχουμε τον κ. Πλακιά που κάνει αναρτήσεις για τη συναυλία. Είναι απίθανο ένας ελεγκτής να είδε τα tweets και να είπε πάμε να ελέγξουμε; Εξαιρείται κάποιος από τους ελέγχους;».
Μιλώντας, τέλος, για τους αγρότες τόνισε «τα μπλόκα πρέπει να σταματήσουν, έχουν δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα μέσα στην περιόδο των εορτών. Υπάρχουν περιοχές όπως π.χ η Φλώρινα θα καταστραφούν αν δεν κάνουν τζίρο τώρα γιατί δεν έχουν πολλές τουριστικές περιόδους. Η συντονιστική του λέει δεν πάω στον Μητσοτάκη αν δεν δεσμευτεί ότι δεν θα γίνει μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά αυτό δεν είναι δουλειά των αγροτών, δεν συγκυβερνούν οι αγρότες. Το πώς θα γίνονται οι επιδοτήσεις είναι δουλειά της κυβέρνησης αλλά δεν μπορείς να κλείνει τον δρόμο γιατί θέλω οι επιδοτήσεις να γίνονται όπως λέω εγώ. Δεν μπορείς να καταργήσει το χρηματιστήριο ενέργειας γιατί είναι ευρωπαϊκός κανονισμός»
