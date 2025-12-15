Τσιόδρας: Νίκη της Ελλάδας, της Ευρώπης και του ΕΛΚ η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup

Μιλώντας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι η εκλογή του δικαιώνει τις θυσίες των Ελλήνων πολιτών κατά τη διάρκεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης