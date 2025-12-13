Σμυρλής: Στις 15 Μαΐου το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας

«Ένα Συνέδριο στο οποίο θα ξεκινήσουμε την καμπάνια μας για τη νέα μεγάλη νίκη στις εθνικές εκλογές του 2027», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Σμυρλής

Γιάννης Σμυρλής, στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ελλάδα.



Όπως σημείωσε ο κ. Σμυρλής πρόκειται για «ένα Συνέδριο στο οποίο θα συναντηθούν, για άλλη μια φορά, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες απ’ όλη την Ελλάδα και τις οργανώσεις μας στο εξωτερικό. Και όλες και όλοι μαζί, θα ξεκινήσουμε την καμπάνια μας για τη νέα μεγάλη νίκη στις εθνικές εκλογές του 2027».







«Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, Νεοδημοκράτισσες, Νεοδημοκράτες, Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,



Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τους αγώνες που διαχρονικά δίνετε μέσα στην κοινωνία, για τη μεγάλη λαϊκή κεντροδεξιά παράταξή μας, η οποία παραπάνω από πενήντα χρόνια, πρωτοστατεί σε κορυφαίες επιλογές για την Πατρίδα μας και κάνει πράξη μακρόπνοες πολιτικές, προς όφελος ανεξαιρέτως όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων.







Στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματός μας, συμμετείχαν, όπως ξέρετε, χιλιάδες Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες σε όλη την Ελλάδα. 1200 κάλπες σε πάνω από 300 σημεία και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αναδείχθηκαν τα συμβούλια νομαρχιακών και τοπικών επιτροπών του κόμματος και οι σύνεδροι για το Τακτικό Συνέδριο μας, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάϊο.



Η πολύ μεγάλη συμμετοχή των 122.546 μελών επιβεβαίωσε, για μια ακόμη φορά, ότι η Παράταξή μας έχει ισχυρές ρίζες στην κοινωνία. Το κόμμα μας στηρίζεται σε μια πλατιά λαϊκή βάση. Μας ενώνουν οι αρχές και οι αξίες της ιδρυτικής διακήρυξης μας και η αγάπη μας για την Ελλάδα, με μπροστάρη τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά, υλοποιώντας το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2027, για να διεκδικήσουμε μια νέα λαϊκή εντολή, με γνώμονα τη σταθερότητα και την πρόοδο της Πατρίδας μας. Μέσα στο επόμενο διάστημα, η παράταξή μας στηρίζεται σε εσάς και έχουμε πολλά να κάνουμε όλες και όλοι μαζί. Είμαστε σίγουροι άλλωστε ότι, όπως πάντα, εσείς θα συνεχίσετε να είστε οι αγωνιστές σε όλες τις προκλήσεις και στις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας δίνοντας τον καλύτερο σας εαυτό.



Κλείσιμο



Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα εδώ, από την Αθήνα, μία πορεία 18 μηνών. Θα κάνουμε προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα, θα μιλήσουμε με όλους τους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, απ’ άκρη σ’ άκρη και θα καταλήξουμε στις 15 Μαΐου, ξανά εδώ στην Αθήνα στο Τακτικό Συνέδριο μας. Εκεί που θα θέσουμε τις προτεραιότητες μας, τις πολιτικές μας προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030.



Ένα Συνέδριο στο οποίο θα συναντηθούν, για άλλη μια φορά, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες απ’ όλη την Ελλάδα και τις οργανώσεις μας στο εξωτερικό.



Και όλες και όλοι μαζί, θα ξεκινήσουμε την καμπάνια μας για την νέα μεγάλη νίκη στις εθνικές εκλογές του 2027. Μια νίκη της κανονικότητας, μια νίκη της σταθερότητας και της ανάπτυξης, μια νίκη της ασφάλειας.



Στις 15 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας , όπως τόνισε στην ομιλία του ο γενικός διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας,, στη σύνοδο των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ της Νέας Δημοκρατίας από όλη την Ελλάδα.Όπως σημείωσε ο κ. Σμυρλής πρόκειται για «ένα Συνέδριο στο οποίο θα συναντηθούν, για άλλη μια φορά, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες απ’ όλη την Ελλάδα και τις οργανώσεις μας στο εξωτερικό. Και όλες και όλοι μαζί, θα ξεκινήσουμε την καμπάνια μας για τη νέα μεγάλη νίκη στις εθνικές εκλογές του 2027».Αναλυτικά η ομιλία του Γενικού Διευθυντή της ΝΔ Γιάννη Σμυρλή:«Αγαπητές Φίλες, Αγαπητοί Φίλοι, Νεοδημοκράτισσες, Νεοδημοκράτες, Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τους αγώνες που διαχρονικά δίνετε μέσα στην κοινωνία, για τη μεγάλη λαϊκή κεντροδεξιά παράταξή μας, η οποία παραπάνω από πενήντα χρόνια, πρωτοστατεί σε κορυφαίες επιλογές για την Πατρίδα μας και κάνει πράξη μακρόπνοες πολιτικές, προς όφελος ανεξαιρέτως όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων.Και βέβαια, θα ήθελα να σας δώσω θερμά συγχαρητήρια για την εκλογή σας στη θέση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας (ΔΕΕΠ) καθώς και του Προέδρου της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜΤΟ), γεγονός που αποτελεί αναγνώριση της σημαντικής και ανιδιοτελούς προσφοράς σας στη ΝΔ, και επιπλέον εκφράζει την αγάπη σας για το μέλλον των τόπων που ζείτε και συνολικά της χώρας. Όπως είπαμε και χθες μαζί με τους Προέδρους των ΔΕΕΠ, όλοι εμείς, είμαστε η βασική ομάδα, είμαστε η καρδιά που πρέπει να λειτουργήσει πολύ δυνατά για να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές, για να φέρουμε όλους τους Νεοδημοκράτες ξανά στις κάλπες, να φέρουμε όλο τον κόσμο να επιβεβαιώσει το αυτονόητο για εμάς, αλλά όχι για όλους ακόμα, ότι η χώρα πρέπει να συνεχίσει να οδεύει με σταθερότητα.Στις εσωκομματικές εκλογές του κόμματός μας, συμμετείχαν, όπως ξέρετε, χιλιάδες Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες σε όλη την Ελλάδα. 1200 κάλπες σε πάνω από 300 σημεία και μέσω της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αναδείχθηκαν τα συμβούλια νομαρχιακών και τοπικών επιτροπών του κόμματος και οι σύνεδροι για το Τακτικό Συνέδριο μας, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάϊο.Η πολύ μεγάλη συμμετοχή των 122.546 μελών επιβεβαίωσε, για μια ακόμη φορά, ότι η Παράταξή μας έχει ισχυρές ρίζες στην κοινωνία. Το κόμμα μας στηρίζεται σε μια πλατιά λαϊκή βάση. Μας ενώνουν οι αρχές και οι αξίες της ιδρυτικής διακήρυξης μας και η αγάπη μας για την Ελλάδα, με μπροστάρη τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά, υλοποιώντας το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Με το βλέμμα στραμμένο στο 2027, για να διεκδικήσουμε μια νέα λαϊκή εντολή, με γνώμονα τη σταθερότητα και την πρόοδο της Πατρίδας μας. Μέσα στο επόμενο διάστημα, η παράταξή μας στηρίζεται σε εσάς και έχουμε πολλά να κάνουμε όλες και όλοι μαζί. Είμαστε σίγουροι άλλωστε ότι, όπως πάντα, εσείς θα συνεχίσετε να είστε οι αγωνιστές σε όλες τις προκλήσεις και στις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας δίνοντας τον καλύτερο σας εαυτό.Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Κώστας Σκρέκας και ο Γραμματέας Οργανωτικού, Στέλιος Κονταδάκης, ήδη σας έχουν μιλήσει αναλυτικά για τον προγραμματισμό μας για το επόμενο διάστημα, ενόψει τόσο του Τακτικού Συνεδρίου, όσο και της πορείας μας προς τις εκλογές του 2027.Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα εδώ, από την Αθήνα, μία πορεία 18 μηνών. Θα κάνουμε προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα, θα μιλήσουμε με όλους τους πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα, απ’ άκρη σ’ άκρη και. Εκεί που θα θέσουμε τις προτεραιότητες μας, τις πολιτικές μας προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030.Ένα Συνέδριο στο οποίο θα συναντηθούν, για άλλη μια φορά, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες απ’ όλη την Ελλάδα και τις οργανώσεις μας στο εξωτερικό.Και όλες και όλοι μαζί, θα ξεκινήσουμε την καμπάνια μας για την νέα μεγάλη νίκη στις εθνικές εκλογές του 2027. Μια νίκη της κανονικότητας, μια νίκη της σταθερότητας και της ανάπτυξης, μια νίκη της ασφάλειας.

Φίλοι και Φίλες,



Είμαστε όλες και όλοι πολύ υπερήφανοι που η Κυβέρνησή μας, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπό την ηγεσία του Προέδρου και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει καταφέρει, παρά τις μεγάλες κρίσεις όπως αυτή της πανδημίας, τις παθογένειες και διαχρονικά προβλήματα του παρελθόντος, να υλοποιούμε παράλληλα το πρόγραμμά μας. Να κάνουμε δηλαδή πράξη, αυτά για τα οποία μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 2019 και του 2023.



Έτσι σήμερα έχουμε καταφέρει να μιλάμε για τη χώρα μας πάλι με υπερηφάνεια, που από «μαύρο πρόβατο» τα προηγούμενα χρόνια, σήμερα θεωρείται παράδειγμα δημοσιονομικής σταθερότητας και οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την εξαιρετικά τιμητική για την Πατρίδα μας, ομόφωνη εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup, που είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο και στα ευρωπαϊκά καθήκοντα του, τόσο προς όφελος της Ελλάδας, όσο και συνολικά της ευρωπαϊκής οικογένειας που ανήκουμε.



Φίλες και φίλοι,



Έχουμε κάνει πολλά βήματα σε κάθε πεδίο πολιτικής, που στοχεύουν στην βελτίωση της ζωής των πολιτών αλλά και την ενίσχυση της Πατρίδας μας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.



Επιτρέψτε μου μια πολύ σύντομη αναφορά σε κάποια σημεία του κυβερνητικού μας έργου:



- Έχουμε πετύχει σχεδόν διπλάσια ανάπτυξη σε σχέση με την Ευρωζώνη.



- Η ανεργία από 9,1% φέτος θα πέσει περαιτέρω σε 8,6%, το οποίο αντιστοιχεί στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα μετά το 2008.



- Έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές.



- Ο κατώτατος μισθός από το 2019 έως το 2026 θα είναι αυξημένος κατά 35%.



- Έχουμε διπλασιάσει τις επενδύσεις σε σύγκριση με το 2019.



- Δημιουργήσαμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας.



- 420.000 Έλληνες επέστρεψαν στη χώρα μας την τελευταία δεκαετία.



- Οι παρεμβάσεις υπέρ των πολιτών θα ανέλθουν το 2026 σε 2,9 δισεκατομμύρια.



- Υλοποιούμε τη μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών με μειώσεις φόρων ύψους 1,76 δισεκατομμυρίων με έμφαση στην οικογένεια, τη μεσαία τάξη, τους νέους και την περιφέρεια.



- Πετύχαμε να δημιουργήσουμε το ψηφιακό κράτος, το γνωστό σε όλους gov.gr που διαθέτει σύγχρονες και φιλικές υπηρεσίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Μια πραγματική επανάσταση που διευκολύνει τις ζωές μας.



- Στο πεδίο της Παιδείας δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στη λειτουργία μη κρατικών ΑΕΙ, μια πρόταση της ΟΝΝΕΔ από τη δεκαετία του 1980. Άρχισαν ήδη να λειτουργούν τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά Πανεπιστήμια, δίνοντας ακόμα περισσότερες επιλογές σπουδών, ώστε να μένουν στον τόπο μας χιλιάδες φοιτητές και παράλληλα να έρχονται ξένοι φοιτητές για να σπουδάσουν στη χώρα μας.



- Στην Υγεία, αν δει κανείς τις συνολικές δαπάνες του προϋπολογισμού, έχουν σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 σε ονομαστικές τιμές. Η Ελλάδα στον τομέα πια των προληπτικών εξετάσεων είναι στην πρώτη γραμμή της Ευρώπης. Το my app Health, η άυλη συνταγογράφηση, ο ψηφιακός φάκελος ασθενούς έγιναν με μεθοδικότητα και σκληρή δουλειά.



- Στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας: Επεκτείναμε τον φράχτη στον Έβρο και έχουμε ενισχύσει τις Ένοπλες δυνάμεις, μεταξύ άλλων με μαχητικά Rafale, αναβαθμισμένα F-16, με φρεγάτες Belharra και έχουμε σχεδιάσει ένα τολμηρό σχέδιο για τις Ένοπλες δυνάμεις του 2030.



- Και δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στις κορυφαίες ενεργειακές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα μας, το τελευταίο διάστημα, που την καθιστούν κομβικό παίκτη στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.



Αγαπητές φίλες και φίλοι,



Κλείνοντας, θα ήθελα να πω πόσο σημαντικό είναι, έτσι το αισθάνομαι κι εγώ άλλωστε, να είμαστε μέλη και στρατιώτες της μεγάλης παράταξης της ΝΔ, που όπως βλέπετε σχεδιάζει και υλοποιεί διαχρονικά, καθ’ όλη την ιστορική της διαδρομή, σπουδαίες πολιτικές για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Της παράταξης που νοιάζεται πραγματικά να μην μένει κανένας πίσω, της παράταξης που αγωνίζεται για μια όλο και πιο δυνατή Πατρίδα.



Η Νέα Δημοκρατία είσαστε όλοι εσείς. Όλοι εσείς που προσφέρετε διαχρονικά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι η δύναμη, αυτής της μεγάλης παράταξης, είναι τα εκατοντάδες χιλιάδες μέλη της. Η δύναμη μας είναι οι απλοί άνθρωποι που πιστεύουν στις διαχρονικές αρχές και αξίες της. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να βάλουν το λιθαράκι τους για να φτιάξουμε μια καλύτερη χώρα για εμάς, τα παιδιά μας και τις γενιές που έρχονται.



Πάμε λοιπόν όλοι μαζί με τον Πρόεδρο μας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην πρώτη γραμμή, για να ξανακάνουμε το 2027 την Νέα Δημοκρατία Κυβέρνηση, για να συνεχίσουμε αυτό το τόσο σημαντικό έργο για την πατρίδα μας.



Και όπως πάντα, θα γίνει με εσάς και τους δυναμικούς και νικηφόρους αγώνες σας.



Σας ευχαριστούμε θερμά!»

13.12.2025, 16:29