Λιακούλη για εντάσεις με Κωνσταντοπούλου: Oι υπάλληλοι της Βουλής φεύγουν κλαίγοντας από την εξεταστική

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκλεινε τα αφτιά της την ώρα που φώναζε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ στην συνέχεια με εμφανή δυσφορία αποχώρησε από την αίθουσα - «Εγώ υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να αντέξω» ανέφερε