Λιακούλη για εντάσεις με Κωνσταντοπούλου: Oι υπάλληλοι της Βουλής φεύγουν κλαίγοντας από την εξεταστική
Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ έκλεινε τα αφτιά της την ώρα που φώναζε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ενώ στην συνέχεια με εμφανή δυσφορία αποχώρησε από την αίθουσα - «Εγώ υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να αντέξω» ανέφερε
Για υπαλλήλους της Βουλής που υφίστανται εργασιακή κακοποίηση από τις ακραίες συνθήκες που δημιουργούνται στην αίθουσα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής μίλησε η κυρία Ευαγγελία Λιακούλη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ λίγο νωρίτερα όπως φάνηκε και από την τηλεοπτική κάλυψη, έκλεινε τα αφτιά της την ώρα που φώναζε με ένταση η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου ενώ στην συνέχεια με εμφανή δυσφορία αποχώρησε από την αίθουσα.
«Είναι οδυνηρό και έχουμε όλοι μας ευθύνη για αυτό που θα σας πως. Χθες με έπιασε υπάλληλος της Βουλής κλαίγοντας και μου είπε ότι φεύγει γιατί δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει την ένταση στην επιτροπή μας. Ας το σκεφτούμε όλοι» είπε αρχικά η κυρία Λιακούλη για να συνεχίσει «Υπάρχει ένταση πολλές φορές στην επιτροπή με μάρτυρες που δεν απαντούν αλλά υπάρχουν και εντάσεις που δημιουργούνται εκτός μικροφώνου και το προεδρείο σας τις περιορίζει μονομερώς. Κάποιος μπορεί με κλειστό μικρόφωνο και ύπουλα να λέει διάφορα. Δεν το λέω για τον πρόεδρο, αλλά όταν ο πρόεδρος αντικαθίσταται δημιουργείται πρόβλημα»
Η κυρία Λιακούλη δίχως να κατονομάσει τους υπεύθυνους των συνεχών εντάσεων είπε πως “Εγώ υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορώ να αντέξω. Δεν μπορώ να αντέξω τα ντεσιμπλελ αυτού του επιπέδου από όπου και αν προέρχονται. Απαιτείται αυτοπεριορισμός. Έχουμε υποστεί διάφορα και έχουμε ευθύνη όλοι μας γι αυτό” με την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου να σχολιάζει «αορίστως και αοριστολογικώς».
