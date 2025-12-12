Ο Ανδρουλάκης διέγραψε τον κουμπάρο του: Τον είχε επαναφέρει στο ΠΑΣΟΚ, ενώ τον είχε διώξει η Φώφη Γεννηματά το 2019

Ο κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Λαμπράκης συνελήφθη για συμμετοχή σε νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης πήγε να παίξει το παιχνίδι με την κουμπαριά και έπεσε ο ίδιος στην παγίδα





«O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.



Ο Γιώργος Λαμπράκης διαγράφεται δεύτερη φορά –για διαφορετικούς βέβαια λόγους από το ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη ήταν το Δεκέμβριο του 2019, με απόφαση της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά καθώς μαζί με άλλα τέσσερα στελέχη αρνήθηκαν να κατέβουν με την αυτόνομη «πράσινη» παράταξη στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου και αποφάσισαν να κατέβουν υποψήφιοι με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε προηγηθεί επιστολή με τη σχετική καταγγελία στη Φώφη Γεννηματά και τον τότε Γραμματέα του ΚΙΝΑΛ, Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον επικεφαλής της παράταξης Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων ( Π.Α.Σ.Κ.Ο), Κώστα Παπαδημητρίου. Ο κ. Χριστοδουλάκης, με απόφαση της κ. Γεννηματά, παρέπεμψε στη συνέχεια την καταγγελία στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας του ΚΙΝΑΛ (ΕΔΕΚΑΠ) και του ΠΑΣΟΚ (ΕΚΑΠ) , ζητώντας να επιληφθούν και να προχωρήσει στην πράξη αναστολής της ιδιότητας του μέλους (διαγραφή) των συγκεκριμένων στελεχών με το αιτιολογικό ότι «κατεβαίνουν» με αντίπαλο ψηφοδέλτιο (με την παράταξη που πρόσκειται στον ΣΥΡΙΖΑ) για τις εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο στις 15 Δεκέμβρη. «Η ενέργεια της Φώφης Γεννηματά σηματοδοτεί στην πράξη την πρόσφατη δέσμευσή της, από την επόμενη μέρα του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, για «μηδενική ανοχή» στην εσωστρέφεια», έλεγε τότε η Χαριλάου Τρικούπη.





Δείτε την ανάρτηση που είχε κάνει μετά τη διαγραφή του, το 2019, ο Λαμπράκης:









Στον λογιστή και πρόεδρο της Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου, Γιώργο Λαμπράκη, αποδίδεται κ εντρικός ρόλος στο κύκλωμα των



Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο της δημοσιότητας για την κοινωνική του σχέση με τους συλληφθέντες, ενώ λίγες μέρες νωρίτερα, ήταν ο ίδιος που



Δείτε τη στιγμή που ο κ.Μακάριος Λαζαρίδης καταθέτει στα πρακτικά της Εξεταστικής τη φωτογραφία από τον γάμο των δύο συλληφθέντων με κουμπάρο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ:







Κλείσιμο



Μαρινάκης: Ο Ανδρουλάκης πήγε να παίξει της κουμπαριάς και έπεσε στην παγίδα





Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι, αναφέρηκε στην υπόθεση της κουμπαριάς λέγοντας ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έπεσε στην παγίδα του παιχνιδιού της κουμπαριάς που πήγε να παίξει και αυτό έγινε «πρώτον, γιατί έκανε λάθος, να το πω ευγενικά, αν και ήξερε. Και όταν επιμένεις στο λάθος, το κάνεις με δόλο, ότι δεν είναι κουμπάρος εκείνος ο μάρτυρας του Πρωθυπουργού, αλλά ήταν του πατέρα του, του αείμνηστου, πριν από πάρα πολλά χρόνια, άρα εδώ ήταν «οικογενειακή ευθύνη, της οικογενειακής ευθύνης», αλλά εγώ να πω κάτι;



»Όπως θεωρώ ότι δεν είναι σοβαρή πολιτική κατηγορία το ότι κάποιος που μπορεί να είναι σοβαρά ποινικά ελεγχόμενος, επειδή μπορεί να ήταν κουμπάρος του πατέρα σου ή και εσένα πριν από κάποια χρόνια, εσύ πρέπει να είσαι και εσύ ύποπτος ή ένοχος, έτσι αντίστοιχα, το γεγονός ότι ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται ότι είναι κουμπάρος με δύο εκ των εμπλεκομένων στις σημερινές συλλήψεις, ο ίδιος μάλιστα από ό,τι φαίνεται -το είπε και ο κ. Λαζαρίδης- αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάμε και θα κατηγορήσουμε τον κ. Ανδρουλάκη ότι είναι το ίδιο πράγμα με αυτούς που συνελήφθησαν. Άρα, τουλάχιστον ας πάρει το μάθημα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από τη σημερινή ημέρα, ότι πολιτική με οικογενειακή ή ευθύνη της κουμπαριάς δεν γίνεται.



»Εάν η όποια κουμπαριά συνεπάγεται και σχέσεις στην όποια παράνομη πράξη, αυτό είναι άλλη κουβέντα, έτσι; να μειώσουμε τις περιπτώσεις της Ελλάδας των «Φραπέδων». Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Για να το κάνουμε αυτό, γιατί ούτε εμένα μου αρέσει ούτε αυτή η εικόνα, ούτε αυτή η ρητορική, ούτε αυτό το ύφος αυτού του ανθρώπου, πολλώ δε μάλλον αυτά που διαβάζουμε ότι έχει κάνει. Και συγγνώμη που το λέω έτσι απλά και κυνικά, δεν θεωρώ ότι εκπροσωπούν ούτε το δικό μου κόμμα, ούτε κανένα κόμμα. Εγώ δεν θεωρώ, δηλαδή, ότι επειδή μπορεί να είναι κουμπάρος του Ανδρουλάκη, του όποιου κύριου Ανδρουλάκη, κάποιος, σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ όλο εκπροσωπείται από τέτοιους ανθρώπους, ούτε η Ν.Δ..

»Γιατί το λέω; Για να μην μας το κάνουν, γιατί δυστυχώς υποστήκαμε πολύ μεγάλη επίθεση «τσουβαλιάσματος». Μας είπαν, για παράδειγμα, ότι συγκαλύπτουμε λαθρέμπορους επί τη βάσει μιας θεωρίας συγκάλυψης πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα, αντί να συζητάμε για τα σοβαρά αίτια ενός τραγικού δυστυχήματος. Δεν βάλανε μυαλό, ενώ κατέρρευσε η συγκάλυψη και για τρεις μήνες μας λέγανε ότι είμαστε και εμείς μέλη, όλοι, όλο το κόμμα, μιας εγκληματικής οργάνωσης, επειδή κάποιοι «πονηροί», που όλοι έχουν πάει στον εισαγγελέα ή θα πάνε, αναλόγως την περίπτωση, παίρνανε λεφτά από τίμιους αγρότες, ενώ δεν έπρεπε να πάρουν. Εγώ γι’ αυτό το λέω, όχι για να συμψηφίσω, το αντίθετο. Η Ελλάδα του «Φραπέ» ανήκει στο παρελθόν και του κάθε, τέλος πάντων, παράνομου, πρέπει να πάει στη Δικαιοσύνη».



