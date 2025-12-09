Δεν μπορώ να τους πω να δείξουν τακτ, είπε ο Καλπάκης του ΣΥΡΙΖΑ για τα άγρια επεισόδια από τους αγρότες στην Κρήτη
Ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δίπλα στον κόσμο που διαμαρτύρεται
«Δεν μπορώ να πω σε αυτούς τους ανθρώπους να δείξουν τακτ», είπε ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν στην Κρήτη ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς.
Σχολιάζοντας εικόνες που προβλήθηκαν στο One από τις συμπλοκές στα Χανιά, σημείωσε ότι «ο κόσμος είναι οργισμένος, οφείλουμε να σταθούμε δίπλα του και οφείλουμε να υποστηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά του» και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα ήθελε «να είχαν λυθεί τα προβλήματα των αγροτών και να μην γινόταν τίποτα».
Ανέφερε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται δίπλα στον κόσμο που διαμαρτύρεται. «Δεν έχει ίσες αποστάσεις σε αυτή τη συζήτηση, η κυβέρνηση ευθύνεται για αυτές τις εικόνες, δεν φταίει ούτε η αντιπολίτευση ούτε ο αγροτικός κόσμος», είπε επίσης ο κ. Καλπάκης.
