Μύλος στην εξεταστική με την κατάθεση Μαγειρία: Οι καβγάδες με την Κωνσταντοπούλου, τα δελτία του Τζόκερ και η Ferrari από τη... μαμά του
Μύλος στην εξεταστική με την κατάθεση Μαγειρία: Οι καβγάδες με την Κωνσταντοπούλου, τα δελτία του Τζόκερ και η Ferrari από τη... μαμά του
Διαβάστε όλους τους διαλόγους για ταγματασφαλίτες, αρχαιοκαπηλία και... Πλεύση Λασπολογίας που έβαλαν φωτιά στη συνεδρίαση της Πέμπτης
Δικαιούχος επιδοτήσεων εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που τον κατατάσουν στην κατηγορία των «Golden cow-boy» και προκαλούν ζάλη στους μη μυημένους δήλωσε ο μεγαλοκτηνοτρόφος Χρήστος Μαγειρίας, σύντροφος της αγρότισσας με την Ferrari, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που ερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι για την περίοδο 2019 - 2024 εισέπραξε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενισχύσεις που αγγίζουν τα 600 χιλ ευρώ, ποσό που όπως είπε δικαιολογείται από την κατοχή 291 αγελάδων βιολογικής εκτροφής, 60 αιγοπροβάτων, 272 στρεμμάτων και ιστορικών δικαιωμάτων.
Αναφορικά με την Ferrari ισχυρίστηκε ότι αγοράστημε με χρήματα που προήλθαν από δωρεά της μητέρας του μετά από αναγκαστική απαλλωτρίωση οικογενειακού τους ακινήτου στην Ηγουμενίτσα ενώ για τα τυχερά παιχνίδια υποστήριξε ότι το κέρδος του την τελευταία εξαετία δεν ξεπερνά τα 25 χιλ ευρώ.
Πάντως, το ιλιγγιώδες ύψος των επιδοτήσεων, η κατοχή υπερπολυτελών αυτοκινήτων μάρκας Ferrari και Porsche και η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας μετέτρεψε τον μάρτυρα σε «τέλειο θήραμα» για την αντιπολίτευση. Αντί ερωτήσεων και πραγματικής έρευνας οι περισσότεροι βουλευτές επέλεξαν αξιολογικές κρίσεις προεξοφλώντας ότι ο μάρτυρας είναι «απατεώνας» που «τρώει με χρυσά κουτάλια» την «ώρα που οι έντιμοι αγρότες δίνουν μάχη στα μπλόκα της εθνικής οδού».
Για μια ακόμα φορά η συνεδρίαση ξέφυγε από κάθε όριο σοβαρής κοινοβουλευτικής διαδικασίας και μετατράπηκε σε σόου τηλεδίκης όταν την εξέταση του μάρτυρα ανέλαβε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Δεν ντρέπεστε λίγο που τρώτε με χρυσά κουτάλια… κτηνοτρόφος με Ferrari…» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Μαγειρία να της απαντά «είστε μορφωμένη αλλά το παίζετε πονηρή… Με προσβάλετε αλλά θα γίνετε ρεζίλι… Εσείς δεν είστε Πλεύση Ελευθερίας είστε Πλεύσης Λασπολογίας»
Η κυρία Κωνσταντοπούλου σχολίασε την εισαγωγική τοποθέτηση του κ. Μαγειρία και την αναφορά του ότι λόγω των ακραίων συνθηκών που επικρατούσαν από την νομαδική ζωή της κτηνοτροφικής του οικογένειας έχασε την ζωή η μικρή του αδελφή και η μητέρα τους, τον είχε πάει σε ορφανοτροφείο μέχρι τα εννιά τους χρόνια.
«Μα καλά είστε μεγαλοκτηνοτρόφοι. Πήρατε τόσα λεφτά από την απαλλοτρίωση οικοπέδου και αναγκάστηκαν οι γονείς σας να σας πάνε σε ορφανοτροφείο;» είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Η ένταση μεταξύ των δύο κορυφώθηκε όταν η κα Κωνσταντοπούλου τον ενέπλεξε σε υπόθεση αρχαιοκαπηλίας.
- Μαγειρίας: Αμφισβητείτε τον θάνατο της αδελφής μου. Θα ευχόσασταν να είχε πεθάνει όλη η οικογένεια μου. Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη
- Κωνσταντοπούλου: δεν ντρέπεστε; Έχετε φάει με χρυσά κουτάλια και επικαλείστε ένα νεκρό παιδί. Πότε πήγατε στο ορφανοτροφείο;
- Μαγειρίας: από τα 4 μέχρι τα 8-9 μου χρόνια
- Κωνσταντοπούλου: από το 1978 μέχρι το 1984 δηλαδή. Μα το 1984 πήρατε τα λεφτά από την απαλλοτρίωση
- Μαγειρίας: μα τι λέτε; Το 1994 έγινε το δικαστήριο για την απαλλοτρίωση
- Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευμα στην Huffington αναφέρει ότι στην περιοχή Τρικάλων συνελήφθη κτηνοτρόφος με Ferrari γιατί βρέθηκαν στην κατοχή του 3 πιστόλια αστυνομικός φάρος και πηλίκιο. Προκάλεσαν εντύπωση τα εισοδήματά του.
- Μαγειρίας: σας υπογράφω πληρεξούσιο να πάτε για εμένα στα δικαστήρια αλλά θα γίνετε ρεζίλι. Αν βρείτε καταδικαστική απόφαση για εμένα να ξεβρακωθώ. Αλλά αυτό κάνετε, δεν τηρείτε τίποτα και κοιτάτε πως να με ξεφτιλίσετε. Δεν υπάρχουν αυτά που λέτε, είναι ψέματα κάνετε απλά αντιπολίτευση. Το κόμμα σας δεν θα το έλεγα Πλεύση Ελευθερίας αλλά Πλεύση Λασπολογίας.
- Κωνσταντοπούλου: Τιμή μας.
Σε άλλο σημείο η ένταση συνεχίστηκε με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να αναρωτιέται αν ο πατέρας Μαγειρίας ήταν ταγματασφαλίτης επειδή βρέθηκαν στην κατοχή του γιου του 3 πιστόλια της δεκαετίας του ’40.
Νωρίτερα ο κ. Μαγειρίας έσπευσε να δώσει εξηγήσεις για την περίφημη Ferrari λέγοντας πως αποκτήθηκε με χρήματα που εισέπραξε η μητέρα του και ο ίδιος από απαλλοτρίωση οικογενειακού οικοπέδου στο λιμάνι Ηγουμενίτσας. Ο Χρήστος Μαγειρίας υποστήριξε ότι η μητέρα του, τού έκανε δώρο το δικό της μερίδιο προκειμένου να αποκτήσει το πολυτελές ΙΧ.
Παράλληλα, ο μάρτυρας έσπευσε να διευκρινίσει πως δεν ισχύουν όσα λέγονται περί κερδισμένων 6.000 τυχερών δελτίων και πρόσθεσε ότι τα συνολικά κέρδη από τζόκερ την περίοδο 2019 έως σήμερα ανέρχονται περίπου σε 25 χιλ ευρώ. «Είμαι γόνος κτηνοτροφικής οικογένειας. Ίσως μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα” ανέφερε αρχικά ενώ για την Ferrari σημείωσε «Αυτό το αυτοκίνητο δεν έχει αποκτηθεί από πόρους εργασίας ή επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε μετά από αναγκαστική απαλλοτρίωση οικοπέδου στο λιμένα Ηγουμενίτσα. Ένας μέρος της αποζημίωσης μου την έκανε δώρο η μητέρα μου και χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Μην λασπολογείτε μια οικογένεια. Είμαστε κτηνοτροφική οικογένεια. Σε πρόσφατο έλεγχο ΣΔΟΕ και οικονομικής αστυνομίας αποτυπώθηκε ότι όσα δηλώνουμε τα κατέχουμε πλήρως».
Ο ίδιος είπε ότι κατά μέσο όρο οι ετήσιες επιδοτήσεις που λαμβάνει ο ίδιος προσωπικά και όχι τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανέρχονται σε 98.500 ευρώ. «Άλλες χρονιές είναι 60 χιλ και άλλες 120 χιλ ευρώ. Συνολικά το 2019-25 έχω πάρει 593 χιλ ευρώ και κάτι παραπάνω” είπε για να υποστηρίξει ότι οι επιδοτήσεις αφορούν «από το 2019 έχω 130 αγελάδες οι οποίες αυξάνονται και σήμερα είναι 290 και 60 αιγοπρόβατα. Και έχω 272 στρέμματα χωράφια σπαρμένα μηδική που είναι ενταγμένα στην βιολογική γεωργία. Το ίδιο και οι αγελάδες μου είναι στην βιολογική γεωργία. Πέραν αυτών έχω και ιστορικά δικαιώματα».
Αναφορικά με το πόρισμα της Αρχής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα είπε ότι ο έλεγχος προκλήθηκε από δημοσιεύματα ενώ αμφισβήτησε το περιεχόμενο του πορίσματος και την εντολή δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών.
- Κωνσταντοπουλου: είπατε ότι ο πατέρας σας γνώριζε τον πατέρα του Σκρέκα. Τι σχέση είχαν;
- Μαγειρίας: ο πατέρας μου πέθανε πριν από 25 χρόνια. Τι με ρωτάτε ;
- Κωνσταντοπούλου: Φαλίρισαν την ΛΑΡΚΟ αλλά οι Σκρέκες έτρωγαν με χρυσα κουτάλια
- Μαγειρίας: στο τέλος θα με κατηγορήσετε και για πυρηνικούς πυραύλους. Μήπβς να μου προσάψετε και τον πόλεμο στην Γάζα;
- Κωνσταντοπούλου: η θρασύτατη σύντροφος σας αναρωτήθηκε τι να κάνει για να δικαιωθεί, να κάνει απεργία πείνας μπροστά στην Βουλή; Και εσείς μου λέτε για την Γάζα
- Μαγειρίας: μα μου λέτε για όπλα
- Κωνσταντοπούλου: δεν συλληφθήκατε για όπλα;
- Μαγειρίας: για κειμήλια του πατέρα μου; Το δικαστήριο λέει να μου επιστραφούν. Τι σχέση έχουν 3 πιστόλια του ’40 με την πολεμική βιομηχανία της Ελλάδας
- Κωνσταντοπουλου: γιατί τα είχε αυτά τα όπλα ο πατέρας σας; Ήταν αντάρτης ο πατέρας σας;
- Μαγειρίας: Οι αντάρτες ήταν άλλοι. Ο πατέρας μου ήταν δεξιός. Δεν ξέρω δεξιό αντάρτη.
- Κωνσταντοπούλου: τι ήταν αυτά τα όπλα ;
- Μαγειρίας: έχει πεθάνει ο πατέρας μου
- Κωνσταντοπούλου: μήπως ήταν ταγματασφαλίτης;
- Μαγειρίας: τώρα τι να σας πω; Ντροπή σας.
- Κωνσταντοπούλου: τρώτε με χρυσά κουτάλια την ώρα που οι αγρότες πεινάνε. Τα παίρνατε από παντού
- Μαγειρίας: τι είναι αυτά που λες
- Κωνσταντοπούλου: όχι μαγκιές. Με άκουσες. Να μου μιλάς στον πληθυντικό. Είσαι μάρτυρας εδώ. Δεν είσαι απλά ένας πολίτης εδώ. Το Δημόσιο παίρνει από όλους και δίνει μόνο σε εσάς
- Μαγειρίας: και από εμάς πήρε την περιουσία μας.
- Κωνσταντοπούλου: τι πήρε ;
- Μαγειρίας: μας σας είπα για αναγκαστική απαλλοτρίωση του ακινήτου μας
- Κωνσταντοπούλου: πόσα στρέμματα ήταν το οικόπεδο και κολυμπάτε ακόμα στο χρήμα ;
- Μαγειρίας: υπάρχουν συμβόλαια γι' αυτά
- Κωνσταντοπούλου: που τα βρήκε η μητέρα σας τα χρήματα και τα αγόρασε ;
- Μαγειρίας: εργαζόταν.
- Κωνσταντοπουλου: το 1972 είχε τόσα λεφτά και αγόρασε οικόπεδο;
- Μαγειρίας: εργαζόταν. Το 1972 δεν υπήρχε ΟΠΕΚΕΠΕ κυρία Κωνσταντοπούλου
- Κωνσταντοπούλου: είχατε βρει από τότε τρόπους να αρμέγετε το Δημόσιο
- Μαγειρίας: λέτε ψέματα. Κάνετε παιχνίδια εις βάρος της οικογένειας μου. Λέτε ψέματα
- Κωνσταντοπουλου: πόσα εισοδήματα δηλώσατε 2019-24 ;
- Μαγειρίας: περίπου 75 χιλ ευρώ
- Κωνσταντοπούλου: 2015-18;
- Μαγειρίας: πολύ λιγότερα. Γύρω στις 15 χιλ ευρώ . Θα πείτε τώρα ότι αυξήθηκαν επί ΝΔ
- Κωνσταντοπούλου: από τα λαχεία. Ζείτε εις βάρος των Eλλήνων πολιτών
- Μαγειρίας: το 2018 εντάχθηκαν τα ζώα μου στην βιολογική γεωργία.
- Αναφορικά με τα τυχερά παιχνίδια είπε τα εξής:
- Λαζαρίδης: πόσες φορές κερδίσατε σε τυχερά παιχνίδια και τι ποσά;
- Μαγειρίας: δεν κέρδισα 6 χιλιάδες δελτία που λέγεται. Συνολικά από το 2019 έχω κερδίσει περίπου 25 χιλιάδες ευρώ.
- Λαζαρίδης: και πριν το 2019;
- Μαγειρίας: παίζω 2-3 φορές την εβδομάδα
- Λαζαρίδης: είπατε και πριν το 2019 κερδίζατε
- Μαγειρίας: όχι μεγάλα ποσά δεκάδων χιλιάδων ευρώ.
- Λαζαρίδης: γιατί δεσμεύτηκαν λογαριασμοί;
- Μαγειρίας: Ο κ. Βουρλιώτης έφτιαξε ένα τεράστιο ποσό για 2 οικογένειες. Δεν είμαστε σε κάποια δράση. Εμείς δεν είμασταν μέσα στους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας γιατί δεν έχουμε κάνει κάτι. Οταν άρχισαν να λένε για μεγαλοκτηνοτρόφο πάλι δεν είμαστε εμείς. Από 5-6 Αυγούστου άρχισε να αιωρείται αυτό για την οικογένεια μου. Έκανε ένα βιαστικό πόρισμα η Αρχή και για αυτό έχω κάνει προσφυγή. Βασίζεται σε υπόνοιες μόνο σε υπόνοιες. Όταν βγήκε και το διάβασα γράφει ότι πάρθηκαν κοινοτικοί πόροι από την οικογένεια, όχι παράνομα αλλά διατέθηκαν σε σκοπό που δεν έπρεπε. Δεν έχει από την οικογένειά μου κανένας δεσμευτικό χαρακτήρα για τα χρήματα. Έχω κάνει προσφυγή για το πόρισμα. Το πόρισμα αυτό είναι παραπληροφόρηση. Οι ελεγκτές το αποτύπωσαν. Τους είπα ότι δεν έχω πάρει τέτοιες επιδοτήσεις που μου λένε
- Χ. Μαγειρίας: μα σας λέω κυρία μου ότι έχει προσφύγει για το πόρισμα της αρχής η οποία έχει δεσμεύσει τους λογαριασμούς μου μέχρι να ολοκληρώσει την έρευνα, όχι γιατί κάτι βρήκε
- Ζ. Κωνσταντοπούλου: να μιλάτε καλύτερα στους βουλευτές . Όχι κυρία μου
- Χ. Μαγειρίας: γιατί το “κυρία μου” είναι προσβλητικό;
- Δ. Μανωλάκου: αφήστε τα αυτά. Αυτά που κάνατε μας έφεραν εδώ που μας έφεραν.
- Χ. Μαγειρίας: τι μου λέτε ότι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ φταίνε οι έντιμοι κτηνοτρόφοι όπως είμαι εγώ
- Δ. Μανωλάκου: δεν λέω για τους έντιμους κτηνοτρόφους. Μιλάω για εσάς που σας ελέγχει η αρχή για το ξέπλυμα
- Χ. Μαγειρίας: ελάτε αύριο στις εγκαταστάσεις μου και αν δεν βρείτε τα ζώα και όσα σας δηλώνω να με πείτε ξεφτίλα Μαγειρία. Αν τα βρείτε όμως να μου ζητήσετε συγγνώμη.
