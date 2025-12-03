Κωνσταντοπούλου: Πήρα το βιβλίο Τσίπρα για να δω τι γράφει για το Μάτι, είναι εξοργιστικό το απόσπασμα

Δεν μπορεί να αφήσουμε ξανά τον κόσμο στα νύχια πολιτικών απατεώνων όπως ο Τσίπρας, θα έπρεπε να ζητήσει «συγγνώμη γονυπετής για το Μάτι» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό - «Τα μπλόκα και τα τρακτέρ είναι το μέσο του βιοπορισμού και του αγώνα τους» είπε για τους αγρότες