Κωνσταντοπούλου: Πήρα το βιβλίο Τσίπρα για να δω τι γράφει για το Μάτι, είναι εξοργιστικό το απόσπασμα
Δεν μπορεί να αφήσουμε ξανά τον κόσμο στα νύχια πολιτικών απατεώνων όπως ο Τσίπρας, θα έπρεπε να ζητήσει «συγγνώμη γονυπετής για το Μάτι» είπε για τον πρώην πρωθυπουργό - «Τα μπλόκα και τα τρακτέρ είναι το μέσο του βιοπορισμού και του αγώνα τους» είπε για τους αγρότες
Κριτική για τον Αλέξη Τσίπρα τον οποίο χαρακτήρισε «πολιτικό απατεώνα» αλλά και στήριξη στα μπλόκα των αγροτών από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί της Τετάρτης.
Όπως είπε στον ΑΝΤ1 για τον πρώην πρωθυπουργό «δεν μπορεί να αφήσουμε ξανά τον κόσμο στα νύχια απατεώνων. Ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός απατεώνας» προσθέτοντας ότι το βιβλίο του «είναι μια άπελπις προσπάθεια να μαζέψει χρήματα».
Η ίδια αποκάλυψε ότι ξεκίνησε να διαβάζει το βιβλίο Τσίπρα «όχι τόσο για το τι έγινε το 2015, γιατί ξέρω ότι πρόδωσε, αλλά για να δω τι έχει γράψει για το Μάτι».
«Εγώ και ο Διαμαντής Καραναστάσης στις 6 Αυγούστου του 2018 ήμασταν οι πρώτοι που καταθέσαμε μήνυση για κακούργημα. Είναι έγκλημα που παραμένει ατιμώρητο, πήγαν 4 στη φυλακή αυτοί που κάθονταν δίπλα τον Τσίπρα. Είναι εξοργιστικό το κομμάτι αυτό (σ.σ. του βιβλίου). Ένας άνθρωπος που θα έπρεπε να ζητάει γονυπετής συγγνώμη όχι μόνο γιατί άφησε τον κόσμο απροστάτευτο αλλά και γιατί έστησε την κακοπαιγμένη παράσταση ενώ γνώριζαν ότι είχαν καεί 50 με 60 άνθρωποι» ανέφερε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
«Την ώρα που ο Τσίπρας έκανε τον ανήξερο στις κάμερες κάποιοι ήταν στη θάλασσα και δεν πήγαιναν σωστικά μέσα για να μην ανασύρουν και νεκρούς και καταγραφούν. Ο λαός εξαπατήθηκε οικτρά, δέσμευσή μου είναι να μην συμβεί ξανά αυτό» πρόσθεσε η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Ερωτηθείσα για τους αγρότες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «τα μπλόκα και τα τρακτέρ είναι το μέσο του βιοπορισμού και του αγώνα τους. Δεν έχουν άλλη επιλογή οι άνθρωποι αυτοί τη στιγμή που τους περιφρονεί η κυβέρνηση και τους αφήνει σε αναμονή για να εισπράξουν τα προς το ζην».
