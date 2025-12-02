Στην Αθήνα ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης - Ο Γεραπετρίτης θα επαναλάβει την ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου
Στην Αθήνα ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης - Ο Γεραπετρίτης θα επαναλάβει την ακυρότητα του τουρκολιβυκού μνημονίου
Στις 5 Δεκεμβρίου η επίσκεψη του Ακίλα Σάλεχ στην Αθήνα – Επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη τον Ιανουάριο 2026
Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της λειτουργικής σχέσης της Ελλάδας με τη Λιβύη, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης θα υποδεχθεί τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης Ακίλα Σάλεχ, ενώ για τον Ιανουάριο του 2026 προγραμματίζεται επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών.
Κατά την ίδια ενημέρωση, ανακοινώθηκε ότι ο υπουργός Εξωτερικών θα επαναλάβει τη θέση της Ελλάδας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο.
Η κυρία Ζωχιού υπενθυμίστηκε ότι μετά την τελευταία επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη και τις συναντήσεις που είχε με τον Χαλίφα Χάφταρ, δεν προχώρησε η διαδικασία κύρωσης του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Λιβύης. Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώθηκε ότι, εν μέσω των πιέσεων της Τουρκίας υπέρ της κύρωσης, η επίσκεψη του προέδρου της Βουλής στην Αθήνα θεωρείται θετική εξέλιξη για τις διμερείς επαφές.
Η επιχειρηματική αποστολή που προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2026 εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας με τη Λιβύη, με έμφαση στη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και στην εμβάθυνση των επαφών σε θεσμικό επίπεδο.
Λούτσα: Υπό την επήρεια αλκοόλ ο 29χρονος που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο
Μύλος στο ΠΑΣΟΚ λόγω... Γεωργιάδη - Η αναδίπλωση του Παππά και η δηκτική δήλωση Καστανίδη
«Με έβαλαν στην κόλαση σε ένα δευτερόλεπτο, έτρωγα σαν σκύλος» - Ισραηλινός όμηρος της Χαμάς περιγράφει τη φρίκη που έζησε για δύο χρόνια
