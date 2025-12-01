Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία εμμένει σε casus belli και γκρίζες ζώνες, η διαφωνία μας δεν οφείλεται μόνο στο παρελθόν

Ο βουλευτής της ΝΔ σημείωσε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να αρνείται το Διεθνές Δίκαιο ως βάση συζήτησης για τη διμερή διαφορά ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και επιμένει σε αβάσιμες και έωλες θεωρίες