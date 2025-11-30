Μπάρακ: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Μπάρακ: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις
Για πρώτη φορά ο Αμερικανός διπλωμάτης αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα της Χάλκης, τοποθετώντας την επαναλειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2026
Την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να βοηθήσει στη γεφύρωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, καθώς και το προσωπικό ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, μεταφέρει μέσω της συνέντευξής του στην «Καθημερινή» ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.
Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επίσκεψή του Αμερικανού πρέσβη στο Φανάρι, όπου βρέθηκε με αφορμή την άφιξη του Παπά Λέοντα για τα 1.700 χρόνια από την Ιστορική Σύνοδο της Νίκαιας.
Για πρώτη φορά ο Αμερικανός διπλωμάτης αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα της Χάλκης, τοποθετώντας την επαναλειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2026.
«Δεν έχει νόημα δυο μεγάλες χώρες, δεμένες η μια με την άλλη, να κρατούν ακόμα έριδες για γεγονότα που έγιναν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρονιά πριν», υπογραμμίζει.
Όσον αφορά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σημειώνει ότι «έχουμε μια σπουδαία νέα πρέσβη της Αμερικής στην Ελλάδα. Μια νέα περιφερειακή τάξη πραγμάτων, ένας νέος τρόπος συνεργασίας είναι αναγκαίος». «Και ελπίζουμε η Αμερική να μπορέσει να αποτελέσει γέφυρα. Αυτός είναι ο στόχος μας» συμπληρώνει.
