Μπάρακ: Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να λειτουργήσει ως γέφυρα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Για πρώτη φορά ο Αμερικανός διπλωμάτης αναφέρεται σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το άνοιγμα της Χάλκης, τοποθετώντας την επαναλειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2026