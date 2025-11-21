Motor Oil: Το αμερικανικό LNG και ο κάθετος διάδρομος ενεργοποιούν το νέο τερματικό σταθμό των Αγίων Θεοδώρων
Η στρατηγική απόφαση να προχωρήσει το έργο και το μισό εκατομμύριο πελάτες στο retail μέσα από το πάντρεμα NRG - Ηρων
Τη στρατηγική απόφαση να προχωρήσει η ανάπτυξη του νέου τερματικού σταθμού LNG στους Αγίους Θεοδώρους επιβεβαίωσε χθες ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης. Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου, επισήμανε ότι το έργο αποτελεί πλέον κομβικό στοιχείο της μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής του Ομίλου και ένα παράδειγμα ευελιξίας και ικανότητας προσαρμογής στις νέες συνθήκες της αγοράς, τη στιγμή που η ζήτηση για LNG αυξάνεται και επαναδιαμορφώνει τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής.
Η ανάπτυξη του έργου της Διώρυγα Gas στους Αγίους Θεοδώρους για μεγάλο διάστημα είχε παγώσει, χωρίς να λαμβάνεται τελική επενδυτική απόφαση (FID) γεγονός που φαίνεται να ανατρέπεται από το γεωπολιτικό περιβάλλον.
Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή συγκυρία, καθώς το αμερικανικό LNG ενισχύει τον ρόλο του ως βασική πηγή τροφοδοσίας της Ευρώπης, ενώ ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου (Ελλάδα – Βουλγαρία – Ρουμανία – Μολδαβία – Ουκρανία) δημιουργεί μια νέα ενεργειακή αρτηρία που αυξάνει τη ζήτηση για ασφαλείς πύλες εισόδου LNG στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και προσφέρει εχέγγυα για την χρηματοδότηση αντίστοιχων υποδομών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πλωτοί σταθμοί επαναεριοποίησης (FSRU) αποκτούν αναβαθμισμένο στρατηγικό ρόλο, καθώς προσφέρουν ταχύτητα, ευελιξία και πρόσβαση σε νέες αγορές.
