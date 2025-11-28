Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη: «Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση η Ελλάδα επέστρεψε»
Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη: «Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση η Ελλάδα επέστρεψε»
Σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εύχεται «καλή επιτυχία» στον Υπουργό Οικονομίας που διεκδικεί τη θέση του προέδρου του Eurogroup
Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη ενόψει της εκλογής του νέου προέδρου του Eurogroup, για την οποία ο Υπουργός Οικονομίας είναι υποψήφιος.
«Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε. Καλή επιτυχία @Pierrakakis», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Δείτε την ανάρτηση
Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε.— Pavlos Marinakis (@pavlmarin) November 28, 2025
Καλή επιτυχία @Pierrakakis https://t.co/o0ywUP95Cb
Σημειώνεται ότι συνυποψήφιος για τη θέση είναι ο Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ.
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα