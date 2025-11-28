Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη: «Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση η Ελλάδα επέστρεψε»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Παύλος Μαρινάκης Κυριάκος Πιερρακάκης ​Eurogroup

Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη: «Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση η Ελλάδα επέστρεψε»

Σε ανάρτησή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εύχεται «καλή επιτυχία» στον Υπουργό Οικονομίας που διεκδικεί τη θέση του προέδρου του Eurogroup

Παύλος Μαρινάκης για την υποψηφιότητα Πιερρακάκη: «Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση η Ελλάδα επέστρεψε»

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Κυριάκο Πιερρακάκη ενόψει της εκλογής του νέου προέδρου του Eurogroup, για την οποία ο Υπουργός Οικονομίας είναι υποψήφιος. 

«Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η Ελλάδα επέστρεψε. Καλή επιτυχία @Pierrakakis», αναφέρει σε ανάρτησή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Δείτε την ανάρτηση


Σημειώνεται ότι συνυποψήφιος για τη θέση είναι ο  Βέλγος υπουργός Οικονομικών, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ.


Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία

«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα

Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία

