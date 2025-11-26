Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ τους καλεί όλους και αυτούς που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ - Ο Τσίπρας αντί για rebranding έκανε reminding

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dei30kjfvoqx)

Για ένα πλατύ κάλεσμα το οποίο επιχειρεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ με στόχο τη μεγάλη διεύρυνση έκανε λόγο στο Action 24 η επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού του κόμματος, Άννα Διαμαντοπούλου σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως το «ΠΑΣΟΚ τους καλεί όλους» συμπεριλαμβάνοντας ακόμη και τους βουλευτές που πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ.Στο ερώτημα περί μελλοντικών κυβερνητικών συνεργασιών, σημείωσε ότι είναι νωρίς για συμπεράσματα, καθώς «δεν γνωρίζουμε ακόμη ποια κόμματα θα φτάσουν μέχρι τις εκλογές».«Μετά τα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν και τις διαψεύσεις, νομίζω ότι το μουσικό backround του βιβλίου είναι εκείνο το τραγουδάκι “πολλά ψέματα είπαμε, ας πούμε και μια αλήθεια”», δήλωσε η πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζοντας παράλληλα «σοβαρό ατόπημα» την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη Φώφη Γεννηματά.Συνεχίζοντας το αιχμηρό της σχόλιο, πρόσθεσε: «Όπως ο κ. Τσίπρας ευχαρίστησε τον κ. Γεωργιάδη, έτσι κι εμείς σιγά-σιγά θα πρέπει να τον… ευχαριστήσουμε. Γιατί από εκεί που ήθελε να κάνει rebranding, στο τέλος κάνει reminding: μας γυρίζει πίσω σε όλα όσα ζήσαμε – και ήταν δύσκολα, επώδυνα και με άσχημα αποτελέσματα». Παρά την κριτική, αναγνώρισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει «ευφυής και με ισχυρό πολιτικό ένστικτο».