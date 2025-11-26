Μητσοτάκης: Απόφασή μας να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά - Οι τράπεζες να στηρίζουν τα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι
Μητσοτάκης: Απόφασή μας να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά - Οι τράπεζες να στηρίζουν τα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι
Είμαστε αυστηροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, θα κάνουμε ο,τι περνάει από το χέρι μας για να μη μπει κανείς παράνομα στη χώρα, είπε ο πρωθυπουργός σε συνέδριο για το δημογραφικό
Στην προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στις τράπεζες να είναι «πιο γενναιόδωρες» και «να στηρίζουν τα νέα ζευγάρια με επιτόκια και προϊόντα για να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι» αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο «Tο δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», στο Ζάππειο Μέγαρο.
Παράλληλα τόνισε ότι «είμαστε αυστηροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση». «Θα κάνουμε ο,τι περνάει από το χέρι μας για να μη μπει κανείς παράνομα στη χώρα μας. Θα κάνουμε διαχωρισμό ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος μετανάστης. Αν είναι πρόσφυγας και μπορούμε να τον ενσωματώσουμε στην αγορά εργασίας θα κοιτάξουμε πώς θα το κάνουμε αλλά πριν μιλήσουμε για τη νόμιμη μετανάστευση ας δούμε τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των Ελλήνων».
Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός «ο χαμηλός ρυθμός γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνική πραγματικότητα. Το αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης και δεν συνδέεται με την ευημερία των χωρών». Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι «η μόνη αντιμετώπιση δεν σχετίζεται με οικονομικά μέτρα. Έχουν σημασία και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε συνολική στρατηγική».
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «η απόφαση που πήραμε να δώσουμε φορολογικά κίνητρα στους συνταξιούχους να εργάζονται είχε άκρως θετικό αντίκτυπο καθώς παραπάνω από 200.000 εργάζονται» για να προσθέσει ότι «δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που θα εφαρμοστεί στις αρχές του χρόνου».
«Πήραμε μία κεντρική απόφαση να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Να είναι κατανεμημένος ο δημοσιονομικός χώρος υπέρ των οικογένεια με παιδιά και υπέρ των νέων. Είναι μια κίνηση που ταιριάζει με το χαρακτήρα της κεντροδεξιάς παράταξης που θεωρεί την οικογένεια κύτταρο, να έχουμε συνεκτική φορολογική πολιτική με επίκεντρο την οικογένεια» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.
Στην παρατήρηση, δε, του πολύτεκνου Θεόδωρου Παπασάικα με τον οποίο ήταν στο ίδιο πάνελ ο κ. Μητσοτάκης ότι «πρώτη φορά ευνοούμαι φορολογικά», ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι «η παράδοση των πολυτέκνων είναι η παράδοση της χώρας».
«Η αντιμετώπιση του δημογραφικού πρέπει να είναι πολυδιάστατη πολιτική. Τα προγράμματα "Σπίτι μου" είναι καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Την Παρασκευή θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο μέχρι το επίπεδο των 800 ευρώ. Είναι μία ανάσα που δίνουμε στους συμπολίτες μας που είναι στο ενοίκιο. Έχουμε, επίσης, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για όλα τα χωριά, μια πρόσθετη ελάφρυνση για τους συμπολίτες μας που ζουν στην περιφέρεια» συνέχισε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «κεντρική προτεραιότητα να ξέρουν οι γονείς ότι θα υπάρχει κάποιος να τους βοηθήσει με τα παιδιά τους».
Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε, ακόμα, ότι «το δημογραφικό δεν είναι αντικείμενο ενός υπουργείου. Η στρατηγική μας είναι οριζόντια και ακουμπάει σε διαφορετικά υπουργεία. Θέσαμε ξεκάθαρη προτεραιότητα με τα 1,7 δισ. για το 2026 και προτάξαμε την προστασία της οικογένειας στον πυρήνα της πολιτικής μας καθώς το ίδιο το dna των πολιτικών μας συνδέεται με την παράταξη μας».
«Σήμερα η Ελλάδα έχει μειώσει την ανεργία σε ποσοστό κάτω του 8%. Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να κάνετε βήματα στην αγορά εργασίας» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στη στρατηγική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό διαμηνύοντας ότι «είμαστε αυστηροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μη μπει κανείς παράνομα στη χώρα μας. Στόχος να κάνουμε διαχωρισμό ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος μετανάστης. Αν είναι πρόσφυγας και μπορούμε να τον ενσωματώσουμε στην αγορά εργασίας θα κοιτάξουμε πώς θα το κάνουμε αλλά πριν μιλήσουμε για τη νόμιμη μετανάστευση ας δούμε τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των Ελλήνων» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Παράλληλα τόνισε ότι «είμαστε αυστηροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση». «Θα κάνουμε ο,τι περνάει από το χέρι μας για να μη μπει κανείς παράνομα στη χώρα μας. Θα κάνουμε διαχωρισμό ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος μετανάστης. Αν είναι πρόσφυγας και μπορούμε να τον ενσωματώσουμε στην αγορά εργασίας θα κοιτάξουμε πώς θα το κάνουμε αλλά πριν μιλήσουμε για τη νόμιμη μετανάστευση ας δούμε τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των Ελλήνων».
Όπως σημείωσε ο πρωθυπουργός «ο χαμηλός ρυθμός γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνική πραγματικότητα. Το αντιμετωπίζουν πολλές χώρες της Ευρώπης και δεν συνδέεται με την ευημερία των χωρών». Στο πλαίσιο αυτό εξήγησε ότι «η μόνη αντιμετώπιση δεν σχετίζεται με οικονομικά μέτρα. Έχουν σημασία και για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε συνολική στρατηγική».
Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι «η απόφαση που πήραμε να δώσουμε φορολογικά κίνητρα στους συνταξιούχους να εργάζονται είχε άκρως θετικό αντίκτυπο καθώς παραπάνω από 200.000 εργάζονται» για να προσθέσει ότι «δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα στη στήριξη των οικογενειών με παιδιά στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης που θα εφαρμοστεί στις αρχές του χρόνου».
«Πήραμε μία κεντρική απόφαση να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά. Να είναι κατανεμημένος ο δημοσιονομικός χώρος υπέρ των οικογένεια με παιδιά και υπέρ των νέων. Είναι μια κίνηση που ταιριάζει με το χαρακτήρα της κεντροδεξιάς παράταξης που θεωρεί την οικογένεια κύτταρο, να έχουμε συνεκτική φορολογική πολιτική με επίκεντρο την οικογένεια» συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης.
Στην παρατήρηση, δε, του πολύτεκνου Θεόδωρου Παπασάικα με τον οποίο ήταν στο ίδιο πάνελ ο κ. Μητσοτάκης ότι «πρώτη φορά ευνοούμαι φορολογικά», ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι «η παράδοση των πολυτέκνων είναι η παράδοση της χώρας».
«Η αντιμετώπιση του δημογραφικού πρέπει να είναι πολυδιάστατη πολιτική. Τα προγράμματα "Σπίτι μου" είναι καλό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους νέους να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Την Παρασκευή θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο μέχρι το επίπεδο των 800 ευρώ. Είναι μία ανάσα που δίνουμε στους συμπολίτες μας που είναι στο ενοίκιο. Έχουμε, επίσης, την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για όλα τα χωριά, μια πρόσθετη ελάφρυνση για τους συμπολίτες μας που ζουν στην περιφέρεια» συνέχισε ο πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «κεντρική προτεραιότητα να ξέρουν οι γονείς ότι θα υπάρχει κάποιος να τους βοηθήσει με τα παιδιά τους».
Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε, ακόμα, ότι «το δημογραφικό δεν είναι αντικείμενο ενός υπουργείου. Η στρατηγική μας είναι οριζόντια και ακουμπάει σε διαφορετικά υπουργεία. Θέσαμε ξεκάθαρη προτεραιότητα με τα 1,7 δισ. για το 2026 και προτάξαμε την προστασία της οικογένειας στον πυρήνα της πολιτικής μας καθώς το ίδιο το dna των πολιτικών μας συνδέεται με την παράταξη μας».
«Σήμερα η Ελλάδα έχει μειώσει την ανεργία σε ποσοστό κάτω του 8%. Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε να κάνετε βήματα στην αγορά εργασίας» είπε ακόμα ο κ. Μητσοτάκης.
Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε και στη στρατηγική της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό διαμηνύοντας ότι «είμαστε αυστηροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μη μπει κανείς παράνομα στη χώρα μας. Στόχος να κάνουμε διαχωρισμό ποιος είναι πρόσφυγας και ποιος μετανάστης. Αν είναι πρόσφυγας και μπορούμε να τον ενσωματώσουμε στην αγορά εργασίας θα κοιτάξουμε πώς θα το κάνουμε αλλά πριν μιλήσουμε για τη νόμιμη μετανάστευση ας δούμε τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας των Ελλήνων» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
O πρωθυπουργός αναφέρθηκε, επίσης, στις αυξήσεις που δίνονται στους ενστόλους λέγοντας ότι «όσο η οικονομία συνεχίζει να πηγαίνει καλά και τα δημοσιονομικά να είναι σταθερά και να φέρνουμε χρήματα στα δημόσια ταμεία από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, τόσο περισσότερα περιθώρια θα έχουμε να στηρίξουμε την κοινωνία».
«Οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας γιατί η πορεία είναι μη αναστρέψιμη» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Οι καλύτερες ημέρες είναι μπροστά μας γιατί η πορεία είναι μη αναστρέψιμη» κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα