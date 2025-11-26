Μητσοτάκης: Απόφασή μας να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά - Οι τράπεζες να στηρίζουν τα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι

Είμαστε αυστηροί απέναντι στην παράνομη μετανάστευση, θα κάνουμε ο,τι περνάει από το χέρι μας για να μη μπει κανείς παράνομα στη χώρα, είπε ο πρωθυπουργός σε συνέδριο για το δημογραφικό