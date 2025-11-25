Καμμένος: Από τον Γοργοπόταμο η έμπνευση για το «Βελουχιώτης-Ζέρβας» με τον Τσίπρα - Φοβόμουν αιματοκύλισμα όπως στην Ουκρανία
«Θεωρώ ότι ο Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να ενώσει τον χώρο εκτός δεξιάς» - Τι είπε για την παρέμβαση Ομπάμα, τον Λαφαζάνη και τους Ρώσους
Να εξηγήσει τον παραλληλισμό «Βελουχιώτης-Ζέρβας» για τον ίδιο και τον Αλέξη Τσίπρα επιχείρησε το πρωί της Τρίτης ο Πάνος Καμμένος, ο οποίος υποστήριξε ότι το 2015 υπήρχαν πληροφορίες για «αιματοκύλισμα όπως στην Ουκρανία» επιμένοντας ότι το σχέδιο Σόιμπλε απορρίφθηκε επειδή «υπήρξε παρέμβαση των ΗΠΑ και του προέδρου Ομπάμα».
Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο κ. Καμμένος εξήγησε ότι είπε στον Αλέξη Τσίπρα ότι ήταν ο Άρης Βελουχιώτης και ο ίδιος ο Ναπολέων Ζέρβας» γιατί «το κλίμα ήταν εμφυλιοπολεμικό τότε. Γιατί υπήρχαν τότε οι άνθρωποι που αντιστεκόντουσαν στην πλατεία και οι Ευρωπαϊστές που ήθελαν μια άλλη πορεία. Τότε είχαμε την εποχή της Χρυσής Αυγής, η μισή αστυνομία είχε μπει στη ΧΑ και υπήρχε και κίνδυνος για τον στρατό. Οπότε θεώρησα ότι αυτό που έπρεπε να εξασφαλίσουμε ήταν η εθνική συμφιλίωση. Και επειδή ούτε εγώ ήμουν διατεθειμένος να πάψω να είμαι δεξιός και ο Τσίπρας αριστερός, θυμήθηκα τον Γοργοπόταμο που ήταν η μοναδική κοινή επιχείρηση ΕΔΕΣ και ΕΛΑΣ και τότε ήταν εχθρός μας ήταν η Γερμανία. Ο αντίπαλος ήταν ο ίδιος και έπρεπε να υπάρχει συμφιλίωση».
«Κατάλαβε ο Τσίπρας ότι ο σκοπός ήταν κοινός, μπορεί να είμαστε από διαφορετικούς χώρους αλλά έπρεπε να ενωθούμε για να γλιτώσουμε το αιματοκύλισμα. Υπήρχαν δυνάμεις που ήθελαν το αιματοκύλισμα» είπε ο κ. Καμμένος.
Θυμήθηκε, στο πλαίσιο αυτό τη δήλωση που είχε κάνει ως υπουργός Άμυνας ότι «οι ένοπλες δυνάμεις θα διασφαλίσουν την ασφάλεια της χώρας» υποστηρίζοντας ότι «υπήρχαν πληροφορίες ότι στη μεγάλη διαδήλωση της περιόδου εκείνης θα γινόταν όπως στην Ουκρανία. Τότε ελεύθεροι σκοπευτές πυροβόλησαν κατά του πλήθους, έγινε το αιματοκύλισμα και μετά ήρθε ο ηθοποιός (σ.σ. ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι)».
Κατά τον πρώην πρόεδρο των ΑΝΕΛ «υπήρχαν δυνάμεις που ήθελαν αποσταθεροποίηση της χώρας. Εγώ πίστευα ότι πρώτη προτεραιότητα ήταν η εθνική ενότητα, δεύτερον να αντιμετωπίσουμε τον κοινό αντίπαλο που ήταν οι δανειστές κι τρίτον πίστευα ότι για να βγούμε από τα μνημόνια θα έπρεπε να ζητήσουμε τη συνδρομή των ΗΠΑ και με αυτό το όπλο να στρίψουμε τη χώρα προς τα εκεί που ευτυχώς έγινε».
Μιλώντας ειδικότερα για την παρέμβαση Ομπάμα στην οποία γίνεται αναφορά στο βιβλίο Τσίπρα, είπε ότι «πριν γίνει το δημοψήφισμα όταν μας έβαλε το πιστόλι στον κρόταφο ο Σόιμπλε, για 80 δισ. 2,5 εκατομμύρια μετανάστες στα νησιά και ο Βαρουφάκης είχε συμφωνήσει. Πήγα στις Βρυξέλλες και του είπα "Αλέξη θα μας κρεμάσουν δεν μπορεί να γυρίσουμε στη χώρα με αυτή τη λύση Σόιμπλε". Είχα μαζί τον διπλωματικό μου σύμβουλο πρέσβη Ελευθέριο Καραγιάννη που είπε "αυτό δεν θα πρέπει να το δεχτείτε, να ζητήσετε τη βοήθεια των ΗΠΑ να παρέμβουν". Τότε είπα στην κυρία Νούλαντ ότι είμαι ο υπουργός Άμυνας μιας ΝΑΤΟϊκής χώρας, αν περάσει το σχέδιο Σόιμπλε θα υπάρχει πλήρης αποσταθεροποίηση και κάποιοι ακραίοι θα αναζητήσουν λύσεις αλλού, δεν μπορώ να οδηγήσω τη χώρα και εκτός του ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνετε ότι πάτε να ανατρέψετε τη γεωπολιτική σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο;».
Σύμφωνα με τον Πάνο Καμμένο «με τον Τραμπ είχα συμφωνήσει για Στεφανοβίκειο, Αλεξανδρούπολη και Σούδα για να γίνει η Ελλάδα κέντρο σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο. Για να γίνει αυτό έπρεπε να σταματήσει το σχέδιο Σόιμπλε. Εκεί ο Ομπάμα επικοινώνησε με τον Τσίπρα και έστειλε τη διαπραγματευτική ομάδα του Ολάντ εν αγνοία του Βαρουφάκη - την άλλη ημέρα παραιτήθηκε ο Βαρουφάκης - και όλη τη νύχτα συντασσόταν το περίφημο τρίτο μνημόνιο. Αυτό έγινε με παρέμβαση Ομπάμα γιατί οι ΗΠΑ κατάλαβαν ότι κινδύνευε η σταθερότητα στο ΝΑΤΟ. Εκεί πάρθηκε η απόφαση να φύγει ο Βαρουφάκης και με το δημοψήφισμα για να απορριφθεί το σχέδιο Σόιμπλε, με τη δύναμη αυτή με τη δύναμη των Αμερικανών και τη στήριξη των Γάλλων, αποτρέψαμε το σχέδιο Σόιμπλε. Δεν θα γινόταν χωρίς το δημοψήφισμα».
Ερωτηθείς ειδικά για τον Γιάνη Βαρουφάκη απάντησε «στο μυαλό του είχε κουπόνια, δικές του μεθόδους σπέσιαλ οικονομικές, εμείς με τον Τσίπρα είχαμε όμως την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας» προσθέτοντας για τον πρώην πρωθυπουργό πως «αποδείχθηκε ότι σε κρίσιμες στιγμές πήρε τις σωστές αποφάσεις για τη χώρα».
«Με τον Τσίπρα πορευτήκαμε με το υλικό που εξέλεξε ο λαός»
Όσον αφορά τις αιχμές του κ. Τσίπρα για τα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου το πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο Πάνος Καμμένος τον υπερασπίστηκε λέγοντας «ο Τσίπρας έστρεψε τη χώρα στην Αμερική ήρθε το σχέδιο Ολάντ και σώθηκε η χώρα. Κι εγώ στην πολιτική είχα υπουργούς που δεν τους ήθελα αλλά τους εξέλεξε ο λαός. Εγώ όταν δεν υπουργοποίησα κάποιους, έφυγαν από τους ΑΝΕΛ. Με το υλικό που είχαμε έπρεπε να πορευτούμε. Αυτοί (σ.σ. η πλευρά Λαφαζάνη) είχαν την πλειοψηφία στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας έπρεπε να κάνει χειρισμούς ώστε να φτάσουμε στον Ιούλιο με μια σκληρή διαπραγμάτευση και τη βοήθεια των Αμερικανών να φύγει το σχέδιο Σόιμπλε».
Η ατάκα Πούτιν για το ορφανοτροφείο και ο Λαφαζάνης
Παράλληλα επιβεβαίωσε την ατάκα Πούτιν για την Ελλάδα στην οποία αναφέρεται ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του λέγοντας «αληθεύει γιατί ήθελε ο Λαφαζάνης και οι άλλοι να πάμε στη Ρωσία. Εγώ ήξερα ότι οι Ρώσοι δεν ήθελαν να αλλάξουν τη Γιάλτα. Για να πείσει τον Λαφαζάνη ο Τσίπρας πήρε τηλέφωνο τον Πούτιν και άκουσε ότι δεν πρόκειται να σας δώσω 300 εκατ. ευρώ για να φύγετε από τη σφαίρα επιρροής της δύσης. Και αυτά που λέει ο Τσίπρας είναι λίγα».
Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, ο Πάνος Καμμένος είπε «ο Τσίπρας δεν τους χρειάζεται αυτούς» αναφερόμενους στους πρώην συντρόφους του Τσίπρα. «Χρειάζεται νέα παιδιά με προοδευτικές ιδέες για να ακολουθήσουν το μοντέλο που ξεκινήσαμε εμείς με αμερικανική στροφή να γίνει η χώρα ενεργειακό κέντρο, αυτό που κάνει και η σημερινή κυβέρνηση» συνέχισε ο Πάνος Καμμένος.
Με ποιους θα πορευτεί ο Τσίπρας
Ο ίδιος υποστήριξε, επίσης, ότι «πάντα ήμασταν φίλοι με τον Τσίπρα και διαφωνήσαμε και σκοτωθήκαμε μόνο στη Συμφωνία των Πρεσπών. Η συμφωνία η προγραμματική ήταν ότι δεν πάμε σε χρήση του όρου Μακεδονία. Εγώ έφυγα από την πολιτική για τις Πρέσπες και οι άλλοι που φώναζαν με περικεφαλαίες λειτουργούν με αυτή τη συμφωνία».
«Θα ξαναμπώ στην πολιτική μόνο για εθνικό θέμα»
Συνεχίζοντας, δε, είπε ότι «θα ξαναμπώ μόνο αν χρειαστεί να παρέμβω για εθνικό θέμα. Αν πάει να παραχωρηθεί το Αιγαίο θα παρέμβω. Θεωρώ ότι ο Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να ενώσει τον χώρο εκτός δεξιάς» απαντώντας στην ερώτηση αν θα τον ψήφιζε «ανάλογα με αυτά που θα έλεγε προγραμματικά. Π.χ. αν υπήρχε μια συμφωνία με ευρύτερο μέτωπο με δυνάμεις από τη ΝΔ και άλλους χώρους πάμε να μετατρέψουμε τη χώρα σε οικονομικό παράδεισο εκεί χωράει ο Τσίπρας».
Για τον Σταύρο Θεοδωράκη είπε ότι «πίστευα πως θα τα έδινε όλα στους έξω γιατί τότε είχε πολύ καλές σχέσεις με το ευρωπαϊκό που τότε ήταν το γερμανικό. Δεν θα έκανε βρώμικη δουλειά αλλά πίστευε στη συμφωνία με τους θεσμούς, εγώ πίστευα ότι πρώτα έπρεπε να γίνει ρήξη».
Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και η Γκιλφόιλ
Ο Πάνος Καμμένος κατέληξε λέγοντας: «Έχω δει δύο φορές τον Τραμπ στον Λευκό οίκο. Δεν έχω κανένα λόγο για να βγάλω φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Εγώ έχω βγάλει πολλές φωτογραφίες στη ζωή μου. Είναι πολύ μελετημένη, επί 6 μήνες δούλευε τη συμφωνία για την ενέργεια. Χαίρομαι γιατί είναι μια πρέσβης που σηκώνει το τηλέφωνο και μιλάει με τον πρόεδρο Τραμπ, ήταν μέλος της οικογενείας του και συνεργάτης του»
