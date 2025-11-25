Ο Λοβέρδος σχολιάζει το βιβλίο Τσίπρα με μία σειρά ερωτημάτων για τον Καλογρίτσα και το παρασκήνιο των τηλεοπτικών αδειών
Ο Λοβέρδος σχολιάζει το βιβλίο Τσίπρα με μία σειρά ερωτημάτων για τον Καλογρίτσα και το παρασκήνιο των τηλεοπτικών αδειών
Με ανάρτησή του ο πρώην υπουργός ζητεί απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα για συναντήσεις, παρεμβάσεις και σχέσεις με τον Χρήστο Καλογρίτσα
Με μία ανάρτησή του στα social media, ο Ανδρέας Λοβέρδος σχολίασε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη». Όπως σημειώνει «μιλά για πράγματα που γνωρίζει και μπορεί να αποδείξει» και θέτει μια σειρά ερωτημάτων προς τον πρώην πρωθυπουργό.
Μεταξύ άλλων, ρώτησε αν ο κ. Τσίπρας αποκαλούσε τον Χρήστο Καλογρίτσα «καπετάνιο», καθώς και ποιος συνέταξε την ανακοίνωση παραίτησης του επιχειρηματία από τη διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας. Επίσης, διερωτήθηκε εάν την ημέρα εκείνη αποφασίστηκε η έκδοση εφημερίδας στην οποία ο κ. Καλογρίτσας ήταν αποκλειστικός μέτοχος.
Παράλληλα, ζήτησε απαντήσεις για το αν υπήρξαν γεύματα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του ίδιου και του Χρήστου Καλογρίτσα παρουσία δημοσιογράφων, καθώς και αν ο κ. Τσίπρας θυμάται συνάντηση σε σπίτι βασικού συνεργάτη του στο Σούνιο και τι είχε ειπωθεί εκεί.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Μιλώ για πράγματα που γνωρίζω και μπορώ να αποδείξω. Προς τον Α.Τσίπρα τα ερωτήματα:
🔴Αποκαλούσε τον Χ.Καλογρίτσα «καπετάνιο»;
🔴 Ποιος έγραψε την ανακοίνωση της παραίτησης του Χ.Καλογρίτσα από τη διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας;
🔴Την ημέρα της παραίτησης αυτής αποφασίστηκε η έκδοση εφημερίδας της οποίας ήταν ο Χ.Καλογρίτσας αποκλειστικός μέτοχος;
🔴 Είχε γεύματα στο Μαξίμου ο ίδιος με τον Χ.Καλογρίτσα παρουσία δημοσιογράφων;
🔴 Θυμάται συνάντηση σε σπίτι βασικού του συνεργάτη στο Σούνιο και τι είχε ειπωθεί εκεί;
🔴 Έκαναν συζητήσεις με τον Χ.Καλογρίτσα για μεγάλα οδικά έργα;»
Μεταξύ άλλων, ρώτησε αν ο κ. Τσίπρας αποκαλούσε τον Χρήστο Καλογρίτσα «καπετάνιο», καθώς και ποιος συνέταξε την ανακοίνωση παραίτησης του επιχειρηματία από τη διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας. Επίσης, διερωτήθηκε εάν την ημέρα εκείνη αποφασίστηκε η έκδοση εφημερίδας στην οποία ο κ. Καλογρίτσας ήταν αποκλειστικός μέτοχος.
Παράλληλα, ζήτησε απαντήσεις για το αν υπήρξαν γεύματα στο Μέγαρο Μαξίμου με τη συμμετοχή του ίδιου και του Χρήστου Καλογρίτσα παρουσία δημοσιογράφων, καθώς και αν ο κ. Τσίπρας θυμάται συνάντηση σε σπίτι βασικού συνεργάτη του στο Σούνιο και τι είχε ειπωθεί εκεί.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Μιλώ για πράγματα που γνωρίζω και μπορώ να αποδείξω. Προς τον Α.Τσίπρα τα ερωτήματα:
🔴Αποκαλούσε τον Χ.Καλογρίτσα «καπετάνιο»;
🔴 Ποιος έγραψε την ανακοίνωση της παραίτησης του Χ.Καλογρίτσα από τη διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας;
🔴Την ημέρα της παραίτησης αυτής αποφασίστηκε η έκδοση εφημερίδας της οποίας ήταν ο Χ.Καλογρίτσας αποκλειστικός μέτοχος;
🔴 Είχε γεύματα στο Μαξίμου ο ίδιος με τον Χ.Καλογρίτσα παρουσία δημοσιογράφων;
🔴 Θυμάται συνάντηση σε σπίτι βασικού του συνεργάτη στο Σούνιο και τι είχε ειπωθεί εκεί;
🔴 Έκαναν συζητήσεις με τον Χ.Καλογρίτσα για μεγάλα οδικά έργα;»
Μιλώ για πράγματα που γνωρίζω και μπορώ να αποδείξω. Προς τον Α.Τσίπρα τα ερωτήματα:— Andreas Loverdos (@a_loverdos) November 25, 2025
🔴Αποκαλούσε τον Χ.Καλογρίτσα «καπετάνιο»;
🔴 Ποιος έγραψε την ανακοίνωση της παραίτησης του Χ.Καλογρίτσα από τη διεκδίκηση τηλεοπτικής άδειας;
🔴Την ημέρα της παραίτησης αυτής αποφασίστηκε η… pic.twitter.com/T935qMh4sp
Ειδήσεις σήμερα:
Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Μαρινάκης: Στη σελίδα 212 στην «Ιθάκη» ο Τσίπρας γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!
Ανατροπή με τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα - Η νύφη της ομολόγησε το έγκλημα
Ο καθηγητής Χρούσος στον Δανίκα: «Είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες»
Μαρινάκης: Στη σελίδα 212 στην «Ιθάκη» ο Τσίπρας γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα