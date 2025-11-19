Χρυσοχοΐδης: Να σπάσουμε τη σιωπή απέναντι στη βία, τα θύματα να καταγγέλλουν την κακοποίηση

Στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη για εκδήλωση κατά της ενδοοικογενειακής βίας - Έχουν γίνει περίπου 13.000 συλλήψεις το 2025, όπως τόνισε