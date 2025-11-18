ΚΚΕ: Καταγγέλλει τη διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή με αίτημα άρσης ασυλίας του Κουτσούμπα - «Απόπειρα πολιτικής δίωξης»

Η δικογραφία αφορά σε παραβίαση του νόμου περί των οικονομικών των κομμάτων - «Η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη» υποστηρίζει το ΚΚΕ