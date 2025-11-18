Χατζηβασιλείου: Η Τουρκία ενοχλείται που η Ελλάδα γίνεται φορέας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Είναι μακριά ακόμη από τα F-35

«Η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει αγώνα δρόμου να μπορέσει να αλλάξει τα εις βάρος της δεδομένα στο πεδίο. Δεν της αρέσει που η Ελλάδα γίνεται ο βασικός φορέας ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη», τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί της Τρίτης στον ΣΚΑΪ.Ο κ. Χατζηβασιλείου εξήγησε ότι η Άγκυρα ενοχλήθηκε από την πρόσφατη παρουσία κορυφαίων υπουργών των ΗΠΑ και της Ευρώπης στην Αθήνα, αλλά και από το γεγονός ότι η Ελλάδα αποκτά αναβαθμισμένο ρόλο στον διεθνή ενεργειακό χάρτη. Όπως σημείωσε, «όλο αυτό δημιουργεί στην Τουρκία ενόχληση», καθώς διαπιστώνει ότι η χώρα μας ενισχύει τη στρατηγική της θέση μέσα από τις τελευταίες συμφωνίες.Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία, ο κ. Χατζηβασιλείου ξεκαθάρισε ότι «είναι δύσκολο ακόμα τα πάρει» και ότι η Άγκυρα έχει μπροστά της «δύο μεγάλα προβλήματα». Όπως είπε, «η πρώτη προϋπόθεση είναι να αλλάξει ο νόμος CAATSA στο Κογκρέσο» και η δεύτερη «να βρει λύση με τους S-400», ζήτημα που «εκκρεμεί από την εποχή Πομπέο».Επιπλέον, υπενθύμισε τη νέα προϋπόθεση που έχει τεθεί από τις ΗΠΑ: «να απεξαρτηθεί η Τουρκία από ρωσικό πετρέλαιο και αέριο». Με δεδομένο ότι η ενεργειακή εξάρτηση της Τουρκίας από τη Ρωσία κινείται «περί το 50%», ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε πως, πρόκειται για «μια δύσκολη εξίσωση» την ώρα που «οι αγωγοί South Stream και Turkish Stream βρίσκονται εκτός σχεδιασμού μετά τη συμφωνία Ελλάδας - Ουκρανίας».Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Κύπρου, επεσήμανε ότι η εκλογή νέας ηγεσίας στα κατεχόμενα δημιουργεί «συγκρατημένη αισιοδοξία», αλλά τόνισε ότι η ουσία κρίνεται στο κατά πόσο η νέα τουρκοκυπριακή ηγεσία «θα μπορέσει να σκεφτεί περισσότερο κυπριακά και λιγότερο τουρκικά». Θύμισε και το παράδειγμα Ακιντζί, ο οποίος «παρά τις αρχικά μετριοπαθείς θέσεις του, δεν κατάφερε να απογαλακτιστεί».Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε επίσης ότι η Ρωσία «πιθανόν να συνεχίσει με υβριδικού τύπου απειλές», γεγονός που καθιστά αναγκαία την ευρωπαϊκή αμυντική ετοιμότητα. «Η Ευρώπη θα πρέπει τουλάχιστον να είναι έτοιμη θεωρητικώς να μπορεί να απαντήσει στις υβριδικές απειλές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «ένας αμυντικός βραχίονας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απαραίτητος, όχι για πολεμικές εκστρατείες, αλλά για την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής, των κοινών αρχών και των αξιών».Τέλος, αναφερόμενος στη συμφωνία Μητσοτάκη - Ζελένσκι, χαρακτήρισε κρίσιμο τον πυλώνα της συνεργασίας στη θαλάσσια άμυνα, σημειώνοντας ότι «θα ήταν πολύ σημαντικό να προχωρήσει η Ελλάδα στον σχεδιασμό και την παραγωγή θαλάσσιων drones», τόσο για την τεχνολογική αναβάθμιση, όσο και για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. «Ελληνική τεχνολογία, θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και καινοτομία», είπε χαρακτηριστικά.