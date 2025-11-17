Μπήκαν οι υπογραφές για την 4η φρεγάτα Behlarra - Στις 18 Δεκέμβρη η ύψωση της σημαίας στον «Κίμωνα»
Οριστικοποιείται πλέον η πρόσκτηση της 4ης φρεγάτας FDI για το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφών για τον «Θεμιστοκλη».
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή της ΓΔΑΕΕ Υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα η 1η τροποποίηση των συμβάσεων 16Β/21 και 17Β/21 που αφορούν στην Προμήθεια 4ης Φρεγάτας τύπου FDI HN Standard 2++, μετά των Υπηρεσιών Εν Συνεχεία Υποστήριξης με την εταιρεία NAVAL Group.
Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί η ψήφιση του σχετικού Σχεδίου Νόμου, το οποίο κατέθεσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, από τη Βουλή των Ελλήνων στις 3/10/2025, όπως και η δημοσίευση του Νόμου 5235/2025 στις 7/10/2025 (ΦΕΚ Α 173).
Εν τω μεταξύ, στις 18 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί, κατά πληροφορίες, η ύψωση της σημαίας στην φρεγάτα «Κίμων», με την τελετή να λαμβάνει χώρα στη Λοριάν της Γαλλίας.
