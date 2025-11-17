Στο Πολυτεχνείο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας: Το μήνυμα είναι η διαρκής προστασία της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού
«Όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα θα πηγαίνει μπροστά δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας
Στο Πολυτεχνείο βρέθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, για να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους έδωσαν τη ζωή τους στην εξέγερση του 1973 που οδήγησε στην πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών.
Στη δήλωσή του ο κ. Τασούλας είπε ότι «το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι η υπεύθυνη λαϊκή και διαρκής προστασία της ελευθερίας και της δημοκρατίας μέσα σε συνθήκες κοινοβουλευτισμού. Αυτό επιτάσσει το Σύνταγμα αυτό αποδεικνύει ότι η Δημοκρατία είναι το καλύτερο από τα εφικτά πολιτεύματα όταν οι πολίτες συμφωνούν στη διαφύλαξή του».
«Σήμερα τιμώντας το Πολυτεχνείο και όσους αψήφισαν ακόμα και τη ζωή τους για αυτό, αναμετριώμαστε με το χρέος απέναντι στο ευαίσθητο πολίτευμα της Δημοκρατίας και αναζητούμε κοινούς τόπους και αλήθεια με πίστη σε όσα μας ενώνουν ως κοινωνία και ως έθνος. Η φωνή του Πολυτεχνείου που ταρακούνησε τη δικτατορία γίνεται χρέος για τη δημοκρατική πολιτεία για προκοπή, μόρφωση και στέρεους δεσμούς» συνέχισε ο κ. Τασούλας.
«Όσο εμείς ως λαός και ηγεσία είμαστε ενωμένοι και προσηλωμένοι σε αυτό το χρέος, τόσο η πατρίδα θα πηγαίνει μπροστά δικαιώνοντας το Πολυτεχνείο και διαφυλάσσοντας τη δημοκρατία από τις κακοτοπιές που την απειλούν» κατέληξε στη δήλωσή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Λίγο αργότερα στο Πολυτεχνείο βρέθηκε και ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος σε δήλωσή του σημείωσε ότι «η Βουλή τιμά και φέτος δια του προέδρου της την εξέγερση των φοιτητών και όχι μόνο που πριν πολλά χρόνια αγωνίστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία ενάντια στη δικτατορία. Και του χρόνου»
