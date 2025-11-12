Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό Ελλάδα και Κύπρος να μπορούμε να συντονιζόμαστε - Χριστοδουλίδης: Έχουμε μάθει πολλά από εσάς

Θα εργαστούμε για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, είπε ο Κύπριος πρόεδρος ενόψει της ανάληψης από τη Λευκωσία της προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026