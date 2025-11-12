Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό Ελλάδα και Κύπρος να μπορούμε να συντονιζόμαστε - Χριστοδουλίδης: Έχουμε μάθει πολλά από εσάς
Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό Ελλάδα και Κύπρος να μπορούμε να συντονιζόμαστε - Χριστοδουλίδης: Έχουμε μάθει πολλά από εσάς
Θα εργαστούμε για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ, είπε ο Κύπριος πρόεδρος ενόψει της ανάληψης από τη Λευκωσία της προεδρίας του συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2026
Στην πρωτοβουλία για τη Διακυβερνητική Σύνοδος Ελλάδας-Κύπρου για την οποία είπε ότι αποδίδει καρπούς για τον καλύτερο συντονισμό των κυβερνήσεων των δύο χωρών, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στον διάλογο που είχε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη τον οποίο υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Τρίτης.
«Πέραν της στενότατης επικοινωνίας είναι σημαντικό να μπορούμε να συντονίζουμε καλύτερα το κυβερνητικό έργο ειδικά ενόψει της σημαντικής στιγμής για την Κύπρο της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ το 2026» συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι «έχουμε πετύχει λόγω της άριστης συνεργασίας να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας πέραν των αυστηρά εθνικών θεμάτων. Εκ μέρους της κυπριακής πλευράς θέλω να πω ότι έχουμε μάθει πολλά για τη διακυβέρνηση από την Ελλάδα και θέλω να σε ευχαριστήσω για τη συνεργασία. Αξιοποιούμε τεχνογνωσία που αξιοποοείτε στην Ελλάδα».
Ενόψει, δε, της ανάληψης της προεδρίας του συμβουλίου της ΕΕ σε 50 ημέρες, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι «θα εργαστούμε για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ. Ελλάδα και Κύπρος έχουν ρόλο να διαδραματίσουν για να ενισχύσουν τις σχέσεις της ΕΕ με την ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλά την ίδια στιγμή με τις δικές μας πρωτοβουλίες όπως η συνάντηση των τριών υπουργών ενέργειας την περασμένη εβδομάδα στην Αθήνα, να βρούμε σημεία σύγκλισης στις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ»
Αναμένεται ακόμη να συζητηθούν τα ενεργειακά, υπό το φως και των εξελίξεων των τελευταίων ημερών. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ενημερώσει τον κ. Χριστοδουλίδη για τις συναντήσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν στην Αθήνα και αναβαθμίζουν τον ρόλο της Ελλάδας γεωπολιτικά και ενεργειακά στην ευρύτερη περιοχή και μέχρι την Ουκρανία.
Η ατζέντα της 3ης Διακυβερνητικής Ελλάδας-ΚύπρουΈλληνες και Κύπριοι υπουργοί συζητούν για Περιβάλλον, Υγεία, Παιδεία, Μεταφορές, Ψηφιακή Πολιτική, Στεγαστική Πολιτική, Πολιτική Προστασία, Δικαιοσύνη, Πολιτισμός και Εξωτερική Πολιτική με στόχο την ανάληψη συντονισμένων δράσεων στους αντίστοιχους τομείς, την εντατικοποίηση της συνεργασίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.
