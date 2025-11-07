Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Χρυσοχοΐδης: Βρήκαμε 4 οικογένειες που πήραν παράνομα 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πρόκειται για 52 φυσικά πρόσωπα για τα οποία ερευνώνται οι κινήσεις σε 79 τραπεζικούς λογαριασμούς
Την έρευνα σε βάρος 52 φυσικών προσώπων που εισέπραξαν παράνομα πάνω από 4 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
Όπως είπε «πριν από δύο μήνες είχα δεσμευτεί δημόσια να ερευνήσουμε και να δώσουμε όλα τα ΑΦΜ που πήραν παράνομα ευρωπαϊκό και κρατικό χρήμα. Η παραβατικότητα δεν είναι μόνο τα όπλα και η βία είναι και το οικονομικό έγκλημα, η απάτη, η ιδιοποίηση πόρων για την ανάπτυξη της χώρας. Είναι δικαιοσύνη να εντοπιστούν οι παραβάτες γιατί η ισονομία είναι προϋπόθεση για να εμπιστεύονται οι πολίτες την πολιτεία».
Υπενθυμίζοντας ότι «στις 31 Αυγούστου είχαμε ανακοινώσει 6354 ΑΦΜ και είχαν εξαχθεί 1036 εκθέσεις και είχαν καταλογιστεί 20 και πλέον εκατομμύρια ευρώ», ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε γνωστό ότι «μέσα στον Οκτώβριο καταλογίστηκαν άλλα 8 εκατομμύρια, σύνολο 33 εκατ. έχουν καταλογιστεί σε όσους παρανόμως έχουν αχρεωστήτως εισπράξει επιδοτήσεις»
«Στο πλαίσιο των ερευνών προχώρησε η διερεύνηση συγκρότησης εγκληματικών ομάδων με στόχο τη λεηλασία των πόρων. Διερευνώνται 4 ομάδες, 52 φυσικά πρόσωπα που έλαβαν πάνω από 4 εκατ. ευρώ και πλέον ερευνάται η ροή ποσών και αυτά θα διαδιβαστούν στον εισαγγελέα και η τυχόν καθοδήγηση από τρίτα πρόσωπα» κατέληξε από την Κρήτη όπου βρέθηκε ο κ. Χρυσοχοΐδης
Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα της έρευνας του ελληνικού FBI για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
