Χατζηβασιλείου: Πού πήγαν όσοι έλεγαν ότι η κυβέρνηση είναι δήθεν αποκομμένη από τις ΗΠΑ;
Το Διατλαντικό Ενεργειακό Φόρουμ επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας, τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας
«Το Διατλαντικό Ενεργειακό Φόρουμ στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας. Κορυφαίοι υπουργοί των ΗΠΑ, 25 υπουργοί από άλλες χώρες, 80 Αμερικανοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και εκπρόσωποι ενεργειακών και τεχνολογικών κολοσσών, βρίσκονται στην Αθήνα, για να στείλουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε γεωπολιτικό και ενεργειακό κόμβο. Πού είναι όλοι όσοι κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι δήθεν είναι αποκομμένη από τις ΗΠΑ και τη διοίκηση Τραμπ;», τόνισε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, στην πρωινή εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.
Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι στην περιοχή μας διαμορφώνεται ένα νέο γεωπολιτικό και ενεργειακό πεδίο και πρόσθεσε ότι «η χώρα μας αναβαθμίζεται σε ενεργειακό κόμβο». Όπως ανέφερε, «το κλειδί σε όλα αυτά είναι το LNG. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ορθώς έχει επενδύσει σε υποδομές υγροποιημένου αερίου, όπως στη Ρεβυθούσα και την Αλεξανδρούπολη. Πλέον, η Ελλάδα μπορεί να γίνει η κύρια πύλη εισόδου LNG για την Ευρώπη. Και μέσα από τον Κάθετο Διάδρομο, δηλαδή τη διασύνδεση υφιστάμενων και μελλοντικών ενεργειακών διαδρόμων από τη Νότια προς τη Βόρεια Ευρώπη, μπορούμε να διοχετεύουμε LNG στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία, τη Σλοβακία και την Ουγγαρία, καθιστώντας τη χώρα μας κρίσιμο ενεργειακό κόμβο και πάροχο ασφάλειας».
Όσον αφορά την ενέργεια, ο Σερραίος βουλευτής τόνισε ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται να γίνει και παραγωγός χώρα. «Η ExxonMobil πρόκειται να ανακοινώσει ερευνητικές γεωτρήσεις δυτικά της Κρήτης και αργότερα θα έρθει και η Chevron στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, εκεί όπου είναι το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο», δήλωσε.
Ερωτώμενος για τα αμυντικά, τόνισε ότι «πριν δύο μήνες, ο Ερντογάν πήγε στον Λευκό Οίκο για να ζητήσει επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35. Τελικά κατέληξε να αγοράσει Eurofighter, πολλά εκ των οποίων μεταχειρισμένα. Επομένως, ο στόχος της Τουρκίας να καλύψει με αμερικανικό αμυντικό υλικό τα κενά της πολεμικής της αεροπορίας δεν έχει ακόμα επιτευχθεί», ανέφερε. «Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν ετεροκαθοριζόμαστε. Θωρακίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας, όχι επειδή είμαστε πολεμοχαρείς, αλλά επειδή θεωρούμε ότι, σε μια εποχή με αναθεωρητικές δυνάμεις και γεωπολιτικές ανακατατάξεις, όσο πιο ισχυρή είναι η άμυνα μιας χώρας τόσο πιο ισχυρή είναι η διαπραγματευτική της θέση. Και τα τελευταία 6 χρόνια έχουν γίνει άλματα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις», πρόσθεσε με έμφαση.
Επιπροσθέτως, μίλησε για τον μηχανισμό SAFE. «Αποτελεί προτεραιότητα για την Άγκυρα η ένταξή της στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας, κυρίως μέσω του μηχανισμού SAFE. Όμως, σε αυτόν τον σχεδιασμό βρίσκει μπροστά της την Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ξεκαθαρίσει ότι, όσο η Τουρκία έχει casus belli και κάνει λόγο για γκρίζες ζώνες, δεν πρόκειται να μπει στο SAFE και να πάρει ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια».
Ο κ. Χατζηβασιλείου, επίσης, αναφέρθηκε στην έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία, η οποία όπως δήλωσε «γράφει όλη την αλήθεια». «Υπήρξαν στην Ελλάδα πολιτικά κέντρα που κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι δήθεν “ξεπλένει” την Τουρκία στα μάτια της Ευρώπης μέσω της διαδικασίας επαναπροσέγγισης και διαλόγου. Η έκθεση μόνο “ξέπλυμα” δεν κάνει. Αντιθέτως, περιλαμβάνει με λεπτομέρεια θέματα όπως το casus belli, τα προβλήματα με το κράτος δικαίου, τις γκρίζες ζώνες και το Κυπριακό», κατέληξε.
