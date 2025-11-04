Λίνα Μενδώνη στην UNESCO: Καλώ όλα τα κράτη-μέλη να στηρίξουν την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα

«Η θέση μας» είπε η Υπουργός Πολιτισμού «για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει ακλόνητη. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα Γλυπτά του Παρθενώνα πρέπει να επανενωθούν στη γενέτειρά τους, στην Αθήνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης »