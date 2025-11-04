Χατζηβασιλείου: H Ελλάδα μπορεί και θέλει να παρέχει ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη

«Η ενέργεια δεν αποτελεί απλώς αντικείμενο συναλλαγών. Η ενέργεια είναι πλέον συνώνυμο της ασφάλειας. Και η Ελλάδα μπορεί και θέλει να παρέχει ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή», δήλωσε ο βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και Ε.Ε. της Νέας Δημοκρατίας, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, στο 21st Cyprus Summit του Economist Impact, στη Λευκωσία.Όπως ανέφερε, «η χώρα μας αποδεικνύει στην πράξη ότι η ενέργεια δεν είναι μόνο οικονομικό αντικείμενο, αλλά θεμέλιο ασφάλειας και συνεργασίας για ολόκληρη την περιοχή», προσθέτοντας ότι η συνάντηση του διατλαντικού ενεργειακού φόρουμ στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας.Αναλύοντας τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα, ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι «η Ανατολική Μεσόγειος έχει εξελιχθεί σε κεντρικό πεδίο ενεργειακών εξελίξεων με γεωπολιτικές ανακατατάξεις που αλλάζουν τα δεδομένα», προσθέτοντας πως «ένας από τους κύριους λόγους διαμόρφωσης αυτής της νέας πραγματικότητας είναι η ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Στο ίδιο πλαίσιο, τόνισε ότι «το ζήτημα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας είναι πολύπλευρο: αφορά τη διαφοροποίηση πηγών και προμηθευτών ενέργειας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ολοκλήρωση της αγοράς ενέργειας με τις κατάλληλες υποδομές».Ο Σερραίος βουλευτής ανέδειξε τη συμβολή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία λέγοντας: «Η ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όπως ο σταθμός LNG στη Ρεβυθούσα και η μονάδα FSRU στην Αλεξανδρούπολη, αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας, ενισχύει την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια και τοποθετεί την περιοχή στο επίκεντρο των ευρωατλαντικών δομών».Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε και στα μεγάλα έργα διασύνδεσης, όπως το Great Sea Interconnector (Ελλάδα–Κύπρος–Ισραήλ), το καλώδιο Ελλάδας–Αιγύπτου (GREGY) και τη σχεδιαζόμενη διασύνδεση Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, επισημαίνοντας ότι «ενισχύουν την ενεργειακή συνοχή της Ευρώπης και καθιστούν την Ανατολική Μεσόγειο κρίσιμη για την ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού ενεργειακού δικτύου».Ερωτώμενος για τις θαλάσσιες έρευνες νοτίως της Κρήτης και το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, επανέλαβε ότι «η Ελλάδα θωρακίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με συγκεκριμένες κινήσεις που φέρνουν αποτελέσματα στο πεδίο, πάντα στη βάση του Διεθνούς Δικαίου». Τόνισε πως «η συμφωνία καθορισμού θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο είναι ακόμα μία επιβεβαίωση ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και παράλογο», ενώ επεσήμανε ότι «η έλευση της Chevron στην Κρήτη συνιστά έμμεση αναγνώριση των ελληνικών θέσεων και του γεωπολιτικού αποτυπώματος της Ελλάδας».Επιπροσθέτως, σημείωσε ότι «η Ελλάδα σχεδιάζει έρευνες νότια της Κρήτης με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ευρώπης», υπογραμμίζοντας πως «η ενεργειακή μας πολιτική βασίζεται στη νομιμότητα, και τη συνεργασία». Τέλος, υπογράμμισε ότι «ζούμε στην εποχή των συνεννοήσεων, όμως για να είναι επιτυχημένη κάθε συνεννόηση, αυτή πρέπει να γίνεται με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τις Συνθήκες».