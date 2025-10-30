Γερουλάνος: Ίσως ήταν λάθος που έμεινε άδεια η καρέκλα Ανδρουλάκη στην κηδεία Σαββόπουλου

Λάθη θα γίνονται πάντα στην πολιτική αλλά αυτά δεν πρέπει να καθηλώσουν τα στελέχη, είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ