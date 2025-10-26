Γκελεστάθη: Κάποια στιγμή τα ονόματα θα σβήσουν - Η αστυνομία θα παρεμβαίνει οψέποτε χρειάζεται στον Άγνωστο Στρατιώτη

«Εφεξής το μνημείο θα διατηρείται καθαρό και ουδείς θα μπορεί να πηγαίνει εκεί να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση» είπε η τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ