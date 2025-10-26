Γκελεστάθη: Κάποια στιγμή τα ονόματα θα σβήσουν - Η αστυνομία θα παρεμβαίνει οψέποτε χρειάζεται στον Άγνωστο Στρατιώτη
«Εφεξής το μνημείο θα διατηρείται καθαρό και ουδείς θα μπορεί να πηγαίνει εκεί να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση» είπε η τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ
Τη βούληση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί η τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εξέφρασε η τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ Ιωάννα Γκελεστάθη, σημειώνοντας ότι κάποια στιγμή τα ονόματα των νεκρών των Τεμπών θα σβήσουν, ενώ «η αστυνομία θα παρεμβαίνει οψέποτε χρειάζεται».
«Τα σημειολογικά ζητήματα δεν είναι ήσσονος σημασίας. Το ότι πρέπει να λύσουμε άπειρα προβλήματα της καθημερινότητας και πρακτικά ζητήματα που άπτονται της επιβίωσης δεν σημαίνει ότι πρέπει να ισοπεδώσουμε το σύμπαν. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αρχές και αξίες σε αυτόν τον τόπο», είπε η κυρία Γκελεστάθη στο Mega.
Η τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη της ΝΔ κατηγόρησε τον δήμο ότι από τη μία διαμαρτύρεται επειδή του πήραν την αρμοδιότητα και από την άλλη επειδή δεν τη θέλει. «Εν τοιαύτη περιπτώσει, ο δήμαρχος Αθηνών όλο αυτό το διάστημα δεν έχει επιδείξει και καμία ζέση να πάει να καθαρίσει το μνημείο. Το μνημείο είναι σε αυτό το άθλιο χάλι επί αρμοδιότητας δήμου Αθηναίων», είπε.
Σύμφωνα με την ίδια, ο πρωθυπουργός αποφάσισε ότι η επικάλυψη των αρμοδιοτήτων ήταν ο λόγος «για τον οποίο ο πρωθυπουργός πήρε αυτήν την τροπολογία, να αναλάβει ένας φορέας τη φροντίδα και να ξεμπερδεύουμε».
Ερωτηθείσα για το τι σημαίνει αυτό, απάντησε ότι «εφεξής το μνημείο θα διατηρείται καθαρό και ουδείς θα μπορεί να πηγαίνει εκεί να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση» αν και η κυβέρνηση δεν θα προβεί σε ενέργειες επιθετικού τύπου.
«Κάποια στιγμή τα ονόματα ούτως ή άλλως θα σβήσουν από εκεί, και εφεξής δεν πρόκειται κανένας άλλος να πάει να γράψει κανένα άλλο όνομα ή να προβεί σε καμία άλλη παρέμβαση δικής του εμπνεύσεως στο μνημείο το οποίο ανήκει σε όλους μας», υπογράμμισε.
Ερωτηθείσα για τον ρόλο της αστυνομίας, η κυρία Γκελεστάθη ανέφερε ότι υπάρχει εκεί, ωστόσο δεν έχει παρέμβει κατά καιρούς με τρόπο αποτελεσματικό. «Από εδώ και εμπρός το μνημείο θα ανακτήσει την αίγλη που του πρέπει και η αστυνομία θα παρεμβαίνει οψέποτε χρειάζεται και οψέποτε κάποιοι επιχειρούν να ασχημονήσουν πάνω στο μνημείο», πρόσθεσε.
